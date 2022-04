Dati vaccinazione Puglia, Amati: “Si accorcia il termine di raggiungimento dell’immunità di popolazione: di questo passo il 4 settembre 2021”

“Nella giornata di oggi si registra un ulteriore miglioramento nella previsione di raggiungimento dell’immunità di popolazione, che si attesta al 4 settembre 2021. Grazie all’ulteriore consegna delle dosi Pfizer si registrano 392mila vaccini in giacenza. Occorre mantenere questo trend di vaccinazione per concludere entro la fine di agosto”. Lo dichiara il presidente della commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:04.

Ieri, mercoledì 30 giugno, sono state somministrate 42.619 dosi.

+116 rispetto a martedì 29

-3.821 rispetto a lunedì 28,

+25.402 rispetto a domenica 27.

Ad oggi sono state consegnate 3.979.166 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 3.587.159.

Nello specifico sono 2.359.331 le prime dosi e 1.227.828 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 392.007 dosi.

Il punto sull’immunità.

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 59,69% (nella classifica nazionale in posizione numero 2 e sopra la media nazionale del 57,57%) mentre il 31,06% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 5 e sopra la media nazionale del 29,73%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata con due dosi, il 4 settembre 2021.

l punto sull’utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 792.138. Dosi somministrate 658.950. Giacenza 133.188. Il 55,8% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 30 giugno, sono state somministrate 5.949 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), + 471 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 2.711.135 di cui 239.868 nella giornata di ieri. Dosi somministrate 2.496.291. Giacenza 214.844. Il 43,07% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 30 giugno, sono state somministrate 29.411 dosi di Pfizer/BioNTech, -2.775 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 341.642. Dosi somministrate 329.903. Giacenza 11.739. Il 42,65 % dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 30 giugno, sono state somministrate 7.213 dosi di Moderna, +2.402 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 134.251. Dosi somministrate 102.015. Giacenza 32.236.

Ieri, mercoledì 30 giugno, sono state somministrate 46 dosi di Janssen, +18 rispetto al giorno precedente.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni.

La Puglia è in seconda posizione nella classifica generale nazionale: su 3.979.166 dosi consegnate, sono state somministrate 3.587.159, pari al 90,1%.

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età.

Terza per la fascia +90 (104,93%);

Quinta per fascia 80/89 (97,27%);

Prima per fascia 70/79 (93,14%).

Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi.

Settima per la fascia 90+ (91,0%)

Settima per la fascia 80/89 (89,3%)

sedicesima per la fascia 70/79 (59,6%)

Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno.

Nel periodo 25 giugno–1 luglio 2021, in Puglia sono state somministrate 240.632 dosi, cioè 8.691 dosi in più rispetto all’obiettivo fissato di 231.941.