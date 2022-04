Ex Liceo Musicale Tito Schipa, Pagliaro: “Una Fondazione per farne un polo culturale. Ecco la mia proposta di legge”

LECCE – “Contenitore ed incubatore della cultura musicale: è questa la missione che immaginiamo e vogliamo costruire per l’ex liceo musicale Tito Schipa di Lecce. L’ho ribadito oggi in Commissione Cultura, nell’audizione richiesta insieme al collega Casili, indicando come strada la costituzione di una Fondazione, aperta alla partecipazione di enti pubblici e soggetti privati e che sia in grado di reggersi sulle proprie gambe. Questo sarebbe il modo migliore per dare un futuro importante ad un bene tanto prezioso che rappresenta le radici della tradizione lirica e musicale legata alla figura immensa di Tito Schipa, che ha portato l’arte del Salento nel mondo”. Lo dichiara in una nota il Consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani, Presidente Movimento Regione Salento.

“La nostra idea, in sintonia con la visione moderna e di ampio respiro dell’assessore alla cultura Bray – prosegue – e in linea con gli auspici della famiglia del grande tenore, sarà esplicitata in una proposta di legge che sono pronto a condividere con i colleghi consiglieri. La Fondazione è la via migliore per rispettare le volontà di Tito Schipa e il suo lascito per la valorizzazione del patrimonio che testimonia una carriera luminosa e planetaria.

Dell’ex liceo musicale, incastonato nel centro di Lecce, si sta ultimando la ristrutturazione. Ma è al futuro di questo monumento che bisogna pensare, in un percorso che vada oltre i confini e si apra ad una visione internazionale, sul modello indicato dall’assessore Bray del Palau de la Música di Barcellona, che con la sua grande sensibilità e autorevolezza, ha spiegato che in questo modo può divenire punto di riferimento della vita culturale e sociale della città di Lecce, del Salento, della Puglia e del Mediterraneo. Crediamo che la strada indicata dall’assessore sia quella giusta per portare a termine questo grande progetto.

Un’idea ambiziosa ma concreta, che però necessita di un percorso ben tracciato e di tempi e risorse certi.

Ed è proprio questo l’obiettivo della pdl che sto preparando e che potrà recepire i contributi di tutti i soggetti in campo – Comune, Provincia e Camera di Commercio di Lecce, Conservatorio musicale, associazione Tito Schipa e famiglia, con la cabina di regia della Regione – se interessati a condividere il progetto di fare dell’ex liceo leccese il cuore pulsante della cultura musicale, nel nome glorioso di Tito Schipa. La sua voce sublime – conclude Pagliaro – si spense nel lontano 1965, siamo nel 2021 ed è giunta l’ora di dare sostanza a quello che era il sogno e la visione del tenore, mirata a sposare identità e cosmopolitismo per promuovere il talento musicale come linguaggio universale. Un patrimonio identitario e allo stesso tempo collettivo”.

