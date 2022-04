L’ente di formazione “Infinity Foudation” festeggia la sua presenza sul territorio leccese: un punto di riferimento per l’inserimento nel mondo del lavoro

LECCE – Dopo i lunghi mesi dell’emergenza pandemica, l’ente di formazione “Infinity Foudation” ha potuto finalmente festeggiare i tanti obiettivi raggiunti nella nuova sede di Viale Giovanni Paolo II, 11 al primo piano. L’assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro, Sebastiano Leo, ha voluto fare gli auguri di persona a chi gestisce questo ente, che si avvale del lavoro di personale esperto e competente, capace di offrire progetti in grado di accompagnare persone di tutte le età verso le nuove sfide del mondo del lavoro, sempre più competitivo, globalizzato e complesso.

“La Regione Puglia investe in formazione perché bisogna formare lavoratori in grado di competere su un mercato sempre più esigente – spiega l’assessore della Regione Puglia – I lavoratori oggi competono in un contesto globalizzato e hanno una continua esigenza di aggiornare il loro sapere. Gli enti di formazione devono essere connessi con le imprese del territorio e capaci di gestire con efficienza i percorsi formativi. È per questo che la Regione cerca di essere al fianco di chi lavora bene in questo campo. C’è un rapporto di stima con la direttrice di Infinity, Carla Miglietta, ed è per questo che sono qui. Il mondo della formazione deve trasmettere conoscenze, abilità, competenze, ma principalmente deve saper avviare al lavoro. Per arrivare ad essere un ente accreditato dalla Regione Puglia, come Infinity Foudation, c’è un percorso severissimo da superare, in cui vengono richiesti tutta una serie di requisiti. L’ente regionale chiede il massimo a chi presta questi servizi. Per quanto riguarda gli obiettivi, noi chiediamo di attuare un ‘sistema duale’ con le aziende: gli enti di formazione devono ascoltare il territorio, individuare le esigenze e le richieste lavorative e collaborare con le imprese nella formazione”.

“La nostra offerta è vasta e variegata, ma si basa soprattutto su quello che il territorio chiede – chiarisce la direttrice di Infinity Foudation, Carla Miglietta – Noi puntiamo da sempre su una formazione di qualità: lavoriamo sul campo da 15 anni. Ora, però, vogliamo puntare anche sull’innovazione. Arricchiremo i percorsi professionali sul territorio. Facciamo già parte di ‘Garanzia Giovani’ e di tutti i progetti inclusi nel catalogo formativo pugliese, insieme a quello di formazione per operatori socio-sanitari. Siamo operativi dal 2 luglio dello scorso anno, ma solo oggi possiamo festeggiare, a causa della pandemia. Abbiamo una sede legale a Montecarlo è una operativa a Lecce. Stiamo puntando anche sulla formazione professionale di alto livello e su nuove figure nel campo dell’innovazione. Ci sono tanti progetti e siamo aperti alle idee e all’apporto di tutti. Noi vogliamo essere utili al mondo del lavoro Salentino, vogliamo arricchirlo con lavoratori competenti e competitivi a livello internazionale. Anche in questo momento in cui il mondo del lavoro sembra statico, a causa della crisi pandemica, ci sono degli spazi lavorativi e delle opportunità che noi aiutiamo a cogliere”.

