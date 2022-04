Covid, 49 casi: 15 nel leccese. Nuovi casi di variante delta a Lecce, ora sono 50. Fedele: “Contagiati anche 9 vaccinati, non è momento di abbassare la guardia”

PUGLIA – Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl leccese ci informa che i casi di variante delta a Lecce sono aumentati (si tratta della mutazione scoperta in India, per questo veniva denominata indiana). A fine giugno i numeri relativi a questa mutazione del SARS-CoV-2 sono aumentati: i pazienti sono sia leccesi che extracomunitari. Si tratta di 50 casi totali, quindi ammontano a 35 i nuovi contagiati (dopo i 15 tra Lecce, Nardò e Taurisano).

“Non è ancora momento di comportarsi come se il virus non esistesse – avverte il direttore del SISP Alberto Fedele – È necessario continuare a rispettare le regole. Il 10% dei casi sequenziati, che hanno contratto la variante delta, viene ricoverato. Sono 9 i vaccinati positivi, 3 con ciclo vaccinale concluso che risultano malati di COVID, causato da variante delta. Con una sola dose si è scoperti. Questa mutazione del virus sembra più contagiosa”.

Per fortuna i dati pugliesi e leccesi continuano ad essere incoraggianti. Sono scesi a 96 i ricoverati nei centri covid pugliesi. I test eseguiti nelle scorse 24 ore sono stati 5.770 (ieri 7.122), l’indice dei positivi si stabilizza allo 0,85% rispetto allo 0,84% di ieri.

Si registra 1 decesso nella provincia di Lecce rispetto ai 2 di ieri.

Link Sponsorizzato

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

REGIONE PUGLIA – 7 LUGLIO 2021

Il bollettino epidemiologico di oggi, mercoledì 7 luglio 2021, registra 5.770 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 49 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Link Sponsorizzato

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test.

244.488 sono i pazienti guariti.

2.485 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620 così suddivisi:

95.242 nella Provincia di Bari;

25.604 nella Provincia di Bat;

19.836 nella Provincia di Brindisi;

45.184 nella Provincia di Foggia;

27.033 nella Provincia di Lecce;

39.533 nella Provincia di Taranto;

816 attribuiti a residenti fuori regione;

372 provincia di residenza non nota.