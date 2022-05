Salento, sulla spiaggia libera segnaposto per gli ombrelloni, il sindaco: “Così evitiamo le calche”

SALVE (Lecce) – Segna ombrelloni sulle spiagge libere per garantire il distanziamento tra i bagnanti in questa seconda estate Covid. Il Comune di Salve, in Salento, si attrezza e cerca di assicurare ai propri vacanzieri un’estate sicura per contenere gli effetti del liberi tutti. Da Porto Vecchio, passando per Pescoluse fino a Torre Pali per circa 8 chilometri di costa, quasi 2mila e 600 paletti punteggiano l’arenile piazzati a tre metri e 70 centimetri di distanza l’uno dall’altro. Salvo qualche piccola deroga dove sorgono dei lidi privati (pochi a dire il vero in questa zona del Salento). La delibera è stata approvata a metà giugno e l’iniziativa, partita da una decina di giorni, si concluderà il 30 settembre.

Un segnale per sensibilizzare i vacanzieri a rispettare gli spazi condivisi a bordo spiaggia dove si fa fatica ad indossare la mascherina. “D’altronde – come spiega il sindaco di Salve Francesco Villanova – dalle nostre parti il turismo estivo e balneare rappresenta una rilevante attività economica e richiama un considerevole afflusso di persone per questo ho pensato fosse necessario adottare qualche precauzione”. Nelle marine di Salve si è così cercato di conciliare la libertà di fruire della spiaggia libera con il razionale ed organizzato uso della fascia costiera del territorio comunale.

Peraltro l’amministrazione, guidata dal sindaco Villanova, si è “limitata” a recepire le indicazioni contenute in una nota della Regione Puglia inoltrata alle amministrazioni del territorio in cui si precisava “che gli Enti locali, nel prevedere l’attuazione di interventi tesi a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio marittimo, potevano installare e mantenere per il periodo ordinariamente destinato alla balneazione sulle spiagge libere i segna ombrelloni”. Il comune salentino si è così attrezzato affidando i lavori ad un’impresa locale che ha provveduto ad installare dei cartelli all’ingresso delle spiagge per segnalare opportunamente la presenza dei segna ombrelloni. In questa bella storia, però non poteva mancare il fatto di cronaca.

L’iniziativa, infatti, pare non aver raccolto il consenso di tutti. E qualcuno lo ha fatto capire chiaramente nelle scorse ore quando i paletti impiantati in un’intera area di spiaggia libera sono stati tutti divelti. “Si è trattato di un vero e proprio atto vandalico – commenta il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Giovanni Lecci (promotore dell’iniziativa condivisa da tutti i gruppi consiliari) – e mercoledì 14 luglio abbiamo provveduto ad informare dell’accaduto i carabinieri. Dispiace dover commentare simili episodi che dimostrano lo scarso senso civico di una minoranza di persone che vuole ignorare l’importanza di una simile iniziativa in un momento storico ancora complicato”.