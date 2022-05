The Andre per l’ultimo appuntamento della Giornata mondiale del rifugiato

PUGLIA – In occasione della ricorrenza annuale della Giornata mondiale del rifugiato, la cooperativa sociale Rinascita, titolare del progetto SAI Mesagne, in collaborazione con il Comune di Mesagne, organizza per sabato 31 luglio, l’ultimo degli appuntamenti previsti per questa edizione. Dopo il convegno inaugurale di qualche giorno fa, “Immigrazione: lavoro e integrazione” e la presentazione della mostra di pittura di Bakary Manneh, ragazzo ospite del progetto di accoglienza SAI Mesegne, questa sera l’appuntamento è con la musica.

Dalle 21,30 presso piazza Commestibili, Andrea Baccassino, introduce e presenta lo spettacolo live con ospite The Andre, il cantautore che gioca e medita sul senso dell’evoluzione, artistica e biologica, con ironia e intelligenza. Uscito il 7 maggio Evoluzione, il primo EP di inediti di The Andre per Freak&Chic anticipato da Captatio Benevolentie, un singolo meta canzone, uno sfogo e allo stesso tempo un modo per chiedere il permesso di potersi raccontare.

Per prenotare posto a sedere, gratuito, inviare una mail a theandrelive31luglio@gmail.com.