Variante Delta: aumentano i contagi, cambiano i sintomi e in molti cancellano le vacanze

SALENTO – Fasail Bashir è un medico di 54 anni, ora ricoverato in un reparto di rianimazione nel regno Unito. Sino a qualche mese fa era un no vax convinto che ha rifiutato il vaccino contro il covid. Ma ora, dal suo letto di ospedale, dichiara che “non farlo è stato il più grande errore della sua vita”.

Le infezioni aumentano per via della contagiosità della variante delta che ha indotto molti italiani a cancellare le prenotazioni delle vacanze, soprattutto all’estero.

Intanto anche in Puglia crescono i contagi e il tasso di positività sale all’1,8 per cento con 4,2 milioni di dosi di vaccino somministrate. Destano preoccupazione gli 83.000 over 60 non ancora vaccinati e Lecce è la provincia con più casi dove sono finite in isolamento altre 29 persone, 1.669 i pugliesi ancora alle prese con il virus.

La variante delta, conosciuta anche come variante indiana rischia di tingere le regioni d’Italia con i temibili colori che preannunciano le chiusure; dall’ultimo rapporto del monitoraggio settimanale dell’ISS- Ministero della salute, sono otto le Regioni classificate a rischio moderato e 13 a rischi basso.

In Inghilterra, al fine di agevolare l’identificazione della nuova variante del covid, è stato condotto e diffuso uno studio che ha reso noti i nuovi sintomi dell’infezione anche per i vaccinati che sembrerebbero essere diversi da quelli dei precedenti contagi.

Lo studio ha evidenziato che la malattia si manifesta in modo diverso sull’organismo con sintomi molto simili al raffreddore ma i tempi di guarigione si allungano.

L’aumento dei contagi riguarda essenzialmente i giovani, anche quelli parzialmente vaccinati.

Il vaccino Pfizer sembrerebbe avere una scarsa copertura alla variante per cui in Israele, dove i contagi sono aumentati notevolmente, si parla già di terza dose.

Intanto, il direttore del dipartimento salute della Puglia, ha dichiarato che è sul tavolo della regione la proposta di sottoporre i turisti provenienti da altri Paesi a tampone obbligatorio.