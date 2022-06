Annarita Perrone: “Il Pd neretino unito con Falangone e contro Mellone”

NARDÒ – L’area Emiliano, con il suo sostegno aperto al sindaco uscente, ha messo in fibrillazione il centrosinistra, anche perché appartengono al gruppo che fa capo al presidente della Regione Puglia molti dei vertici regionali e locali del Pd, a iniziare da Stefano Minerva fino a Paola Povero. Se la coalizione di centrosinistra a Gallipoli è rimasta unita insieme ai pentastellati, a Nardò una parte del centrosinistra si è divisa tra il sostegno a Falangone (il centrosinistra classico con Pd, renziani e M5S), quello degli “emiliani” per Mellone e una parte dell’area di sinistra più radicale, secondo le indiscrezioni che circolano, ha optato per la candidata Ronzino. Ma il Pd di Nardò vuole dire una parola chiara sulla vicenda e lo fa per bocca di Anna Rita Perrone, Commissario Pd Nardò: “Il Partito Democratico di Nardò, preso atto che alcune testate giornalistiche, con sospetta pervicacia, affermano che una parte del PD sostiene la candidatura del Sindaco uscente Mellone, smentisce tali notizie in quanto errate e prive di qualunque fondamento. Come è noto il PD di Nardò è schierato con il candidato Sindaco Carlo Falangone e contro Mellone. Ogni affermazione contraria ha l’evidente scopo di creare confusione e danneggiare il PD”. Dunque, il richiamo è a non confondere la sfera cittadina con quella provinciale e regionale, perché i dem neretini, secondo i vertici di Nardò, sono tutti coesi e pronti a continuare a opporsi a Pippi Mellone, come è avvenuto in Consiglio.

