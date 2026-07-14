La ricetta del giorno: Torta Mimosa

La torta mimosa, facile da realizzare e, soprattutto, gustosissima!

Ingredienti:

Per la crema: 250 g di latte – 2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di farina – 2 tuorli d’uovo – scorza di limone

Per l’impasto: 3 uova – 150 g di zucchero – 100 g di farina bianca

100 g di amido di frumento – una bustina di lievito

Per farcire: 250 g di panna montata – 1 barattolo di

ananas sciroppate – una tavoletta (100 g) di

cioccolata fondente – zucchero a velo – fiorellini

di zucchero.

Preparazione Crema:

Lavorate a freddo in un pentolino lo zucchero, i tuorli, la farina. Unite piano il latte e la scorza di limone.

Mettete sul fuoco mescolando ininterrottamente.

Appena la crema comincerà a bollire

toglietela dal fuoco e lasciatela raffreddare mescolando di tanto in tanto.

Impasto:

lavorate i tuorli con tre cucchiai di acqua bollente e lo zucchero.

A parte, montate a neve le chiare e unitele all’impasto.

Setacciate la farina unita all’amido di frumento e il lievito.

Mettete l’impasto in uno stampo di circa25 cm di diametro.

Cuocete nel forno preriscaldato a 180° per 30-35 minuti.

Quando la torta è fredda tagliatela in tre strati.

Lo strato centrale dovrà essere messo da parte e sminuzzato

in briciole di media grandezza.

Adagiate il primo strato in una ciotola imbevetelo con il succo di ananas (aggiungete un po’ di rum se volete dare un tocco di alcolico) poi disponete nell’ordine:

il cioccolato fondente tagliato a pezzetti,

la crema fredda e piuttosto densa,

l’ananas tagliato a pezzettini,

il secondo strato di torta imbevuto di succo,

la panna montata.

Ricoprite il dolce con le molliche, spolverate con lo zucchero a velo,

aggiungete i fiorellini e … buon appetito!