Covid, 105 nuovi casi in Puglia: 43 in provincia di Lecce, 3 decessi. Dea, in 3 in terapia intensiva, nessun nuovo arrivo

PUGLIA – Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 105 (ieri 198) nuovi positivi in Puglia, 43 (ieri 64) si registrano in provincia di Lecce. I test effettuati sono 6.632 (ieri 10.156): l’indice dei positivi si attesta all’1,58% rispetto all’1,95% di ieri.

Si registrano 3 decessi rispetto ad 1 di ieri. Al DEA di Lecce, in terapia intensiva, sono rimasti 3 pazienti, non si registra nessun nuovo ingresso.

Complessivamente i ricoverati salgono da 266 a 275 (+9), mentre gli attualmente positivi salgono da 4.683 a 4.701 (+28). Dei 275 ricoverati, 251 (ieri 241) sono con sintomi, mentre 24 (ieri 25) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI IN PROVINCIA: Provincia di Bari: 15 Provincia di Bat: 3 Provincia di Brindisi: 0 Provincia di Foggia: 45 Provincia di Lecce: 43 Provincia di Taranto: 2 Residenti fuori regione: -2 Provincia in definizione: -1

Sono 4.701 le persone attualmente positive in Puglia, 251 persone ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva