Covid, 217 nuovi casi in Puglia: 61 in provincia di Lecce, quella con più positivi nella regione. Numeri alti a Gallipoli e nell’hinterland

PUGLIA – Sono 217 i nuovi casi in Puglia: il dato emerge dal bollettino epidemiologico pugliese di oggi, 19 agosto 2021. I test nelle scorse 24 ore sono 12.761. Si sono verificati altri 2 decessi in Puglia. Nella provincia di Lecce si registra il maggior numero di positivi (61 nuovi casi): un dato che è dovuto a un’impennata del contagio soprattutto nel gallipolino, ma anche in altre mete turistiche dove il turismo di massa giovanile crea inevitabilmente assembramenti. Sono diversi anche i turisti positivi ospiti in alcuni villaggi salentini, 5 a Porto Cesareo, dove nelle ultime ore si è registra un’impennata della curva epidemiologica (34 residenti positivi totali, 3 in quarantena fiduciaria).



I DATI NEI PAESI SECONDO IL REPORT SISP

Secondo il report SISP che abbiamo pubblicato ieri su questo giornale, Gallipoli ha superato Lecce per residenti contagiati, salendo a 125 (erano 107 solo 5 giorni fa), mentre il capoluogo barocco passa da 115 a 122. Brutte notizie anche per Nardò, che sale a 50 residenti attualmente positivi (erano 37). Galatina non è da meno con 44 cittadini infetti (erano 35 solo 5 giorni fa). Porto Cesareo sale da 14 a 34 in 5 giorni. Va male anche ad Alezio, che passa da 22 a 28 (cinque sono migranti con domicilio nel paese in cui vivono circa 5.600 abitanti, ma che di recente sono stati trasferiti altrove). Sale da 22 a 29 il conto dei positivi a Presicce-Acquarica (erano 20) a causa di un focolaio scoppiato in un’azienda. Maglie passa da 23 a 22 residenti positivi. Per quanto riguarda le mete turistiche più gettonate va meglio a Melendugno dove i positivi sono diventati 11. Casarano, Cavallino (che ne aveva 13), Ruffano e Taviano hanno 19 positivi. Poggiardo resta fermo a 18 contagiati in questi cinque giorni, stessi positivi anche a Salice Salentino e Parabita. Guagnano sale a 20.

Quando scoppia un focolaio nelle piccole comunità, è facile che il virus mutante avanzi rapidamente nelle famiglie, come sta avvenendo. Copertino ha 15 residenti attualmente positivi. Surbo è a quota 16; Scorrano ha 14 cittadini contagiati. Ugento e Veglie 13. Specchia 11.

Si riducono a 13 i comuni COVID-free:

Cannole, Caprarica, Carpignano Salentino, Cursi, Giuggianello, Giurdignano, Martignano, Ortelle, San Pietro in Lama, Seclì, Surano, Tiggiano, Seclì. Tutti gli altri comuni, come potete verificare nel grafico, hanno pochi positivi.

CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 27

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 35

Provincia di Lecce: 61

Provincia di Taranto: 14

Residenti fuori regione: 6

Provincia in definizione: 7