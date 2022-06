Galatone, il sindaco Filoni: “Ecco la vera storia della discarica di amianto. I nostri pareri negativi”

GALATONE – I temi ambientali continuano a tenere banco in città: il primo cittadino, Flavio Filoni, ci tiene a chiarire la questione che riguarda la discarica di amianto:

“LA VERA STORIA DELLA DISCARICA DI AMIANTO”

La vicenda della discarica di amianto in agro di Galatone è stata oggetto in questi giorni di ricostruzioni erronee e narrazioni interessate e parziali, sia da parte di soggetti che erano colpevolmente assenti quando i cittadini e questa maggioranza si mobilitatavano in piazza e firmavano esposti alla Procura della Repubblica, sia dagli ex amministratori di centro destra alla ricerca di una verginità ambientale irrimediabilmente persa nel corso del loro sciagurato mandato amministrativo.

L’attuale amministrazione ha atteso la pubblicazione da parte della Provincia del verbale della conferenza dei servizi del 5 agosto per fornire ai cittadini una informazione completa, corretta ed ufficiale.

Ebbene la storia della discarica parte nel 2011 quando la società che aveva rilevato una discarica di rifiuti inerti presente in sito dal 1998, presenta un progetto di ampliamento della discarica monomateriale sita in agro di Galatone(LE) in località Vignali-Castellino”. Il progetto in questione viene licenziato con parere favorevole del Comune di Galatone a firma dell’ex sindaco Nisi e riceve pertanto l’autorizzazione provinciale. In realtà con il progetto in questione non si procedeva ad alcun adeguamento dell’impianto, ma si estendeva la discarica e – soprattutto – veniva destinata la maggior parte della ex cava a MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (mc. 72.363) con una previsione di conferimento di circa 10.000 tonnellate per anno, raddoppiabili a quasi 20.000. In sostanza si procedeva – sotto le mentite spoglie di un adeguamento – al completo cambiamento della quantità di tipologia prevalente del materiale conferito (diventato l’AMIANTO) con una VARIANTE SOSTANZIALE PER DIVERSA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE INTERNA, che doveva imporre – rispetto alla prima concessione relativa agli INERTI – un nuovo iter autorizzatorio. Ma ciò che è più grave è il fatto che nella RELAZIONE TECNICA GENERALE del PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA, contrariamente al vero viene attestato che nel raggio di 1 Km. dal perimetro dell’impianto erano assenti case di civile abitazione, zone agricole, acquedotti, quando invece nel raggio di 1Km dal perimetro dell’impianto si trovano molte case di abitazione, sia stagionali che residenziali, l’impianto si trova in zona agricola e paesaggistica ed a meno di un chilometro vi è la condotta principale dell’acquedotto che collega Galatone e Nardò. Di tutto ciò chiaramente l’amministrazione del tempo non si avvede e non si cura esprimendo un parere favorevole scandaloso.

Di quel parere reso nulla è stato comunicato alla città ne dall’ex Sindaco Nisi né dall’allora consigliere provinciale Tundo.

La dissennata gestione del territorio della vecchia politica, che intanto si fregia anche del parere favorevole alle centrale a biogas, porta così ad una vera e propria rivolta popolare, con la creazione di un comitato civico, la nomina di una commissione consiliare di controllo e l’avvio di procedimenti penali. La discarica viene posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e – nel 2021 – il procedimento si conclude con una sentenza di estinzione del reato per il sopraggiunto decesso del legale rappresentante della società proponente.

E siamo ai giorni nostri. La società presenta un progetto per una “modifica non sostanziale” volta a “sanare” le contestazioni emerse nel procedimento penale. Nella conferenza dei servizi dell’11 marzo 2021 l’attuale amministrazione comunale presenzia al completo e ribadisce l’inammissibilità, irricevibilità e infondatezza del procedimento esprimendo parere sfavorevole e chiedendo la revoca definitiva dell’autorizzazione a suo tempo concessa alla società.

La Provincia a questo punto diffida la società agli adempimenti di sicurezza emersi nel procedimento penale e, dopo la presentazione di nuove memorie, da parte della società, viene riconvocata la conferenza del 5 agosto 2021. In tale sede viene introdotta una procedura di riesame della autorizzazione a cui il Comune di Galatone si è opposto fermamente, sia per l’inammissibilità formale, che per gli aspetti sostanziali di carattere urbanistico e ambientale sopra evidenziati, chedendo nuovamente la revoca definitiva dell’autorizzazione.

Questa la storia reale e questi i protagonisti: da una parte chi ha espresso pareri favorevoli o ha avallato quelle scelte rimanendo colpevolmente in silenzio e dall’altra chi ha ingaggiato senza timore dure battaglie che hanno condotto alla chiusura di ben due impianti che si erano impiantati nel nostro territorio. Insomma di una cosa i cittadini di Galatone possono essere ben certi e cioè che fino a quando il Comune sarà guidato dall’attuale squadra di governo, che dell’ambiente ha fatto la sua bandiera e la sua battaglia, nessuno potrà attentare alla bellezza della nostra terra e alla salute dei nostri cittadini”.