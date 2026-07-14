La Commissione Ue nomina FItto rappresentante speciale per Cipro

La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto rappresentante speciale della Commissione per Cipro. In tale veste, contribuirà al processo di risoluzione della questione cipriota nel quadro delle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l’inviata personale del Segretario generale dell’Onu per Cipro, María Ángela Holguín Cuéllar. “Questa nomina riflette il forte impegno della Commissione a favore della riunificazione di Cipro, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione globale, funzionale e sostenibile”, spiega l’esecutivo Ue.

“Sono onorato di essere stato designato dalla Commissione europea come rappresentante speciale per Cipro. Desidero ringraziare la Presidente Von der Leyen per la fiducia accordatami. Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e confermo il mio pieno impegno a sostenere il processo guidato dalle Nazioni Unite, in stretta cooperazione con l’Inviata personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, per contribuire a creare le condizioni per la ripresa dei negoziati e favorire una soluzione globale, duratura e sostenibile, anche attraverso il rafforzamento della fiducia tra tutte le parti interessate e gli interlocutori coinvolti.” Lo scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto.