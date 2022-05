Scontro nel Pd, accuse incrociate tra Boccia e Stefano: “Sostegno alla lista Con invece del tuo partito”

ROMA – I veleni non si placano tra i parlamentari Pd vicini al governatore Emiliano e quelli da sempre nemici. Ieri l’ex ministro Boccia ha bacchettato il senatore salentino, che si è autosospeso dal Pd, accusandolo di aver remato contro l’elezione di Emiliano, tifando per i fittiani, durante le regionali. Tutto parte dall’endorsement di Emiliano per quello che oggi Marcello Veneziani definisce un sindaco “fascio-comunista”, che fa cose di sinistra pure essendo di destra: il sindaco uscente di Nardò, Pippi Mellone. L’ufficializzazione del sostegno ha provocato una levata di scudi da parte dei “puristi” della sinistra. “Boccia racconta frottole – tuona Dario Stefano – Il PD dica con chiarezza da che parte sta, senza menare il can per l’aia. Sull’influenza di Michele Emiliano, Francesco Boccia racconta fiabe, fa racconti fantasiosi. Mi chiedo se il segretario del PD, Enrico LETTA, la pensi nello stesso modo”. Secondo Stefano, alle ultime elezioni regionali in Puglia, “proprio intorno a Boccia in molti hanno operato in una zona grigia, con l’obiettivo di lavorare per un PD che fosse l’anello debole della coalizione. Il fatto che componenti della segreteria dell’allora ministro abbiano votato la lista ‘Con’ e invitato a farlo è storia facilmente documentabile, almeno in Salento”.

