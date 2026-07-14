Prostituzione minorile, il Garante: “Urgente colmare i vuoti educativi e insegnare a riconoscere affettività e sessualità sane”

“Sul fenomeno della prostituzione minorile, l’ufficio del Garante sarà sempre a disposizione di chi vorrà intraprendere un cammino progettuale finalizzato al raggiungimento di un bene comune, quello dell’educazione civile dei giovani.” Lo dichiara il Garante regionale per i diritti dei minori, Ludovico Abbaticchio.

“Serve riflettere sul fatto che la svendita del corpo da parte dei giovani ha una radice antica. E per sradicarla non bastano i divieti e le azioni di polizia giudiziaria, come quelle messe in campo ogni qualvolta arriva qualche segnalazione o eccesso di esposizione mediatica da parte di qualche genitore o giornalista.

Serve l’educazione al rispetto del proprio corpo e dal corpo altrui. Basti pensare che temi così allarmanti portano un Governo nazionale invece che programmare un percorso educativo e informativo sulla educazione alla salute e alla sessualità, produce leggi ostative o inducenti a chiedere permessi ai genitori mentre la pornografia la fa da padrone grazie anche all’utilizzo libero e incondizionato di cellulari e pc dentro e fuori casa.

È un fenomeno vecchio almeno di 50 anni che si trascina senza soluzioni di continuità attraverso una società distratta in cui, alle responsabilità genitoriali, si affiancano i vuoti educativi nelle scuole italiane.

Sono anni che si avverte la necessità inderogabile di impiantare, negli istituti di ogni ordine e grado, équipe di professionisti, dal medico al pedagogista, fino allo psicologo e all’operatore di strada, capaci di focalizzare l’attenzione dei giovani in età evolutiva sul valore della sessualità. Tuttavia, in un’epoca distratta e ricca di falsa morale la funzione didattica è scaduta nelle manifestazioni pornografiche, un tempo opera di una stampa di settore, oggi passate nel novero delle epifanie dei social network.

Manca del tutto la valorizzazione di un momento importante, fondamentale, della vita di una persona, il transito gioioso dall’infanzia all’adolescenza, in cui si conoscono pure le difficoltà ed i turbamenti indotti dall’età, valorizzando il dono dell’amore e dando un peso all’innamoramento e alla sessualità.

Non esiste la bacchetta magica ma solo la volontà di mettere al riparo i più giovani dalle deviazioni che sfociano nelle manifestazioni di amore malato. I genitori, insieme agli insegnanti, nella comunità educante, possono interagire efficacemente per rimettere in linea di galleggiamento questa deriva malandata”.