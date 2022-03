Femminicidi in aumento: non serve la falsa solidarietà ma azioni e progetti precisi per prevenirli

SALENTO – Dammi il telefono o sparo. E ha sparato. Marco Turrin ha ucciso Alessandra per gelosia. Come lui tanti e come lei troppe. Gli uomini che ammazzano le donne lo fanno perché, piuttosto che accettare la fine della storia, preferiscono uccidere.

Sono troppi i numeri delle donne uccise per mano di uomini ossessivi e troppi i giorni passati da quando si è parlato per la prima volta di femminicidio senza che si sia fatto davvero qualcosa perché non ci siano più vittime.

Link Sponsorizzato

È la cultura del maschio padrone ad ostacolare la libertà della donna di poter dire addio ad un uomo che non ama più, di poter cambiare vita, di poter scegliere della propria esistenza senza dover sottostare a violenza. Da una parte la legge che riconosce ad ognuna la possibilità di separarsi e divorziare anche solo per incompatibilità di carattere, dall’altra la carneficina delle donne che scelgono la libertà.

E siamo tutti responsabili. Sono troppi i casi di violenza sottaciuti da una società egoista che preferisce non immischiarsi nelle vicende altrui. Le urla soffocate nelle case sono affari di tutti, così come le denunce presentate e poi ritirate, così come le richieste di aiuto da parte delle donne che restano lettera morta in attesa di istruttorie infinite che prestano il fianco alla premeditazione dei delitti.

Link Sponsorizzato

E fanno male le parole usate da una giornalista del calibro della Palombelli che, dinanzi all’aumento dei casi di femminicidio, si domanda se non siano le donne a provocare le reazioni dei loro assassini. Sarebbe bello se alla domanda rispondessero coloro che non sono sopravvisute agli schiaffi, ai pugni, alle torture, coloro che lasciano i figli orfani e collocati presso le case famiglia per poi essere adottati- perché i figli delle donne vittime di violenza sono destinati a restare senza genitori e a dovercela fare da soli nel mondo. E se ci riescono restano persone danneggiate a vita.

Sarebbe bello che a parlare di femminicidio si facesse meno spettacolo e più prevenzione.

Le donne sono stanche di sentirsi dire che se la sono cercata. E se questa frase suona come uno schiaffo alle vittime di violenza sessuale, è una tortura senza fine se la vittima ha perso per sempre la possibilità di replicare.

E così, nel giustificare l’azione assassina, la vittima muore due volte.

Dinanzi alla violenza non serve neanche la falsa solidarietà, servono azioni. Mirate e precise.

In ogni Comune dovrebbe esserci uno sportello aperto 24 ore su 24 per le donne in difficoltà, ad ognuna dovrebbe essere assicurata la possibilità di parlare con un avvocato disponibile 24 ore su 24 e, una volta sporta querela o presentato il ricorso per la separazione, la collocazione con la prole presso una casa diversa da quella familiare.

Un diritto all’oblìo, dal proprio passato di violenza e un diritto ad un futuro senza l’orco. Senza alcuna esitazione, perché nessuna donna muoia più per mano di un uomo.