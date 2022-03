In pronto soccorso due volte viene dimessa per mancanza di posti, 47enne va in coma: archiviata inchiesta per 10 medici

LEVERANO/LECCE – Finisce al macero l’inchiesta su M.M., una donna 48enne di Leverano, dimessa per due volte dal pronto soccorso per mancanza di posti letto ed entrata in coma 24 ore dopo nel gennaio del 2020. Il gip Michele Toriello ha rigettato l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dall’avvocato Massimiliano Petrachi per conto dei familiari della vittima accogliendo la richiesta di chiudere con un nulla di fatto le indagini coordinate dalla pm Maria Consolata Moschettini. Sotto inchiesta erano otto medici in servizio presso l’ospedale “Vito Fazzi”, il medico di base e una dottoressa della Guardia Medica di Leverano con l’accusa di responsabilità colposa per lesioni in ambito sanitario.

Secondo la perizia del neurochirurgo Antonio Montinaro e del medico legale Roberto Vaglio non si possono contestare profili di responsabilità a carico degli indagati. Per i periti la sintomatologia manifestata in occasione dei due ingressi in ospedale il 9 e l’11 gennaio non poteva orientare in alcun modo la diagnosi sfociato nell’ischemia cerebellare. E neppure un ricovero, a detta dei periti, non avrebbe inciso sull’evoluzione dei fatti perché in assenza di altri sintomi e di segnali allarmanti con accertamenti strumentali, non si sarebbe proceduto ad ulteriori esame specialistici. In sostanza il drammatico evento si sarebbe verificato anche in regimo di ricovero.

Soddisfazione nel collegio difensivo composto dagli avvocati Francesca Serafini; Gianfranco Gemma; Donato Mellone; Luciano Caramia; Roberto Rella; Italo Foggetti; Viola Messa; Antonio Conte; Andrea Sambati; Sandro Matino ed Ernestina Sicilia.