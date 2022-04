Pestato a sangue all’uscita di un bar e lasciato moribondo: condanne ridotte in appello per i tre imputati

GALATONE (Lecce) – Concordato in appello per i tre imputati alla sbarra per l’accoltellamento di Dario Potenza, il 21enne di Galatone, vittima di un pestaggio con tanto di coltellata all’uscita di un bar del paese. La sezione unica della Corte ha ridotto da 9 anni e 4 mesi a 7 anni e 4 mesi di reclusione la condanna a Giuseppe Marzano, 55enne, (considerato il responsabile dell’accoltellamento); da 8 anni a 6 anni e 3 mesi per Vincenzo Lanzillotto, 41enne e da 8 a 6 anni e 8 mesi con il riconoscimento delle attenuanti generiche a Marco Colazzo, di 25 anni, tutti di Galatone. L’accusa era di tentato omicidio. Eliminate le statuizioni civili (la vittima era assistita dall’avvocato Luigi Casarano).

L’accoltellamento risale nella notte tra il 10 e l’11 dicembre del 2019 all’uscita di un bar di Galatone quando il 20enne rischiò di morire dissanguato. D’altronde il giovane venne dapprima picchiato e poi accoltellato. Tre fendenti alla schiena. E solo grazie al provvidenziale intervento di un sovrintendente della polizia che si affacciò dalla finestra di casa richiamato dalle urla il ragazzo non è morto dissanguato. “Se non fosse stato soccorso tempestivamente sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio o per la copiosa emorragia interna dovuto alla lacerazione dell’arteria intercostale” rimarcava la gip Giulia Proto nell’ordinanza.

Potenza venne trasportato d’urgenza con codice rosso prima presso l’ospedale di Gallipoli e poi al “Vito Fazzi” per la perforazione di un polmone, che comportò la perdita di ben due litri di sangue. A notte fonda, inoltre, subì un arresto respiratorio: fu salvato grazie al supporto di un rianimatore. Soccorritori e poliziotti si rivelarono decisivi nel salvargli una vita umana. Non dimostrarono lo stesso “coraggio” alcuni ragazzi che cercarono di avvicinarsi agli aggressori nelle concitate fasi del pestaggio ma furono allontanati da un semplice gesto con la mano da Lanzillotto a dimostrazione del suo carisma delinquenziale in paese.

Non collaborò neppure la vittima. Le dichiarazioni sulle motivazioni dell’aggressione e sui nomi sarebbero risultate palesemente omertose in ragione della pericolosità dei soggetti. Ad ogni modo all’identità dei componenti del branco sono comunque arrivati i carabinieri di Galatone, guidati dal comandante Riccardo Malerba, con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che immortalarono i tre giovani agire a volto scoperto sprezzanti di potenziali testimoni e di occhi elettronici. E per il branco scattò l’arresto così come richiesto dal pm inquirente Francesca Miglietta. Sul movente l’ipotesi più attendibile conduce investigatori e inquirenti ad un regolamento di conti per traffici illeciti.Una tesi avallata da un fatto di cronaca quando l’auto di una parente di Potenza venne attinta da un colpo di pistola (proprio alla vigilia del processo) sotto casa della donna dove in quel periodo il giovane stava scontando i domiciliari. Gli avvocati Roberto De Mitri Aymone, Roberto Tarantino e Ladislao Massari) dovranno attendere 30 giorni per conoscere il deposito delle motivazioni.