Tempo di riflessione

Vi era già la convinzione che esistesse un tempo universale, ai fini di una comunicazione interpersonale ufficiale, quello che è sancito dagli orologi al cesio, che per la loro precisione richiedono anche un’aggiustatina annuale per stare dietro a un tempo che è convenzionale per noi umani e che ha la caratteristica di essere proiettato solo in avanti, secondo una freccia che lo fa scorrere irreversibilmente solo verso il futuro.

Poi ci sono dei momenti memorabili nella vita di ognuno, quelli che ci danno la percezione che il tempo si fermi per farci assaporare sensazioni da non dimenticare, così come, all’opposto, ci sono momenti in cui sembra che il tempo voglia correre insieme a noi per scappare da situazioni sgradevoli, quelle da dimenticare… e se fosse possibile da annullare, azzerando tutto per poter ricominciare.

Una sensazione simile l’ha vissuta l’intera umanità con la pandemia da Covid 19, che ha rappresentato uno spartiacque, una cesura, una frazione di tempo da stralciare e da racchiudere in una bolla, per poterlo osservare scorrere e passare, rimanendo noi all’esterno della bolla infetta, al riparo dagli spettri della sofferenza e della morte.

Per consolarci della inesorabilità delle sorprese negative che ci riserva il tempo convenzionale delle frecce cosmica e fisica, possiamo ricorrere ad una concezione personale di tale fattore essenziale per la vita, quella dettata dalla personale freccia psicologica. Tale concezione del tempo ci è amica, si dimostra arrendevole ai nostri bisogni, si dilata e si contrae a nostro piacimento e a volte può invertire la direzione unilaterale e andare indietro, per farci rivivere i momenti che privilegiamo, che ci appartengono, che ci gratificano e ci rinfrancano da quelli che incalzano procedendo sempre in avanti verso un futuro ignoto nel quale aumenta l’entropia dei sistemi.

Incalzante è stato il tempo della pandemia che ha coinvolto l’intera umanità, incapace di rincorrerlo per riuscire a curare in tempi rapidi i malati e infine per contare i morti giornalieri.

Incalzante è ora anche il tempo che aspetta l’umanità, pressata dalle scadenze da rispettare prima che la salubrità del pianeta Terra raggiunga il punto di massima sostenibilità delle ferite che gli sono state inferte e giungere al capolinea, al suo massimo “punto di non ritorno”.

Sono tante le “spade di Damocle” che pendono sulla testa dell’umanità intera, vanno dalle pandemie al cambiamento climatico…passando per gli spettri di azzeramento delle capacità umana di autonomo discernimento.

È in tali frangenti, purtroppo negativi, avendo spesso perduto la possibilità di aggregarsi intorno a quelli positivi, che si percepisce la spiazzante condizione di appartenere ad un sistema unico, informe e caotico, coeso solo come “massa non pensante” e guidata dall’esterno, alla stregua di uno stormo di uccelli in volo o di un branco di pesci che virano in frazione di secondi, rispondendo tutti insieme ad un segnale di natura elettromagnetica che li attrae verso un punto che è fuori campo, che funge da grande attrattore fisico, attivando quella simultaneità che nel mondo delle particelle subatomiche è dettata da una impersonale entanglement.

Di fronte a tale scenario di uniformità che appiattisce, di conformità che azzera la vitalità dell’individuo, emergono gli studi prospettati dalla Scienza del caos, quelli che ci fanno capire come sia facile deviare verso un andamento caotico irreversibile, ma che suggeriscono anche come scampare dall’attrazione di un buco nero modificando i comportamenti finché si può continuare a ruotare su un ancora-propizio “orizzonte degli eventi”.

Per questo, quasi quale forma compensativa di tali temuti spettri, assurge alla massima gloria internazionale della cultura chi si prodiga per ricomporre quell’ordine sotteso al caos apparente, che già Pitagora considerava essere insito nei numeri posti a sostegno dell’armonia presente nel cosmo.

Emerge comunque che l’essere umano è, vivaddio, distinto dal numero, essendo egli un sistema complesso, un “universo pensante” soggetto anch’egli all’entropia come l’intero Universo, ma finché vive non è amorfo, è attivo e fattivo…è vitale e creativo, solo apparentemente-caotico come lo è la stessa natura, che si autoregola, che si rigenera e risorge!

Per questo nel momento della “ripresa dopo la pandemia” servono le idee innovative, servono gli slanci dettati da intelletti fervidi, che durante il tempo della pandemia non si sono adagiati, che hanno sviluppato riflessioni e propositi di rinnovamento, che hanno studiato come esserci su questa Terra, in che veste riemergere, opponendo una risposta positiva e propositiva alle forzate restrizioni che hanno limitato o annullato i naturali e proficui rapporti con il mondo esterno.

