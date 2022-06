Falsi dipendenti dei Monopoli di Stato garantivano l’apertura di attività commerciali: tre condanne per maxi truffa

RACALE (Lecce) – Spacciandosi, in alcuni casi, per funzionari dei Monopoli di Stato avrebbero costituito un’associazione specializzata nelle truffe ai danni di ignari acquirenti di tabacchini e attività commerciale con danni quantificati in 650mila euro. Vito Troisi, 56 anni di Racale, ha patteggiato 4 anni di reclusione (avvocato Biagio Palamà); la compagna Emanuela Cacciatore, 54, di Racale, (avvocato David Alemanno) a 2 anni di reclusione (pena sospesa e non menzione) a fronte di una richiesta di 2 anni 4 mesi invocata dal pubblico ministero Massimiliano Carducci; 2 anni a Maria Margherita Causo, di Racale, (avvocato Giuseppe Bonsegna), sempre con pena sospesa mentre è stata assolta la figlia di Troisi, Serena Maria, 28enne Racale, (avvocato Francesco Fasano). Il giudice ha poi riconosciuto un risarcimento in favore delle parti civili assistite dagli avvocati Davide Spiri, Mario Coppola, Simone Viva, Ezio Garzia, Fernando Franza e Fabrizio Rainò.

L’indagine è stata avviata proprio dopo una dettagliata denuncia presentata da alcune delle persone offese assistite dagli avvocati Davide Spiri e Francesca Giardiniero e da un lavoro di indagine condotto dagli agenti del Commissariato di Gallipoli, con appostamenti, pedinamenti, intercettazioni ambientali, sopralluoghi e sequestro di materiale probatorio. Con una tecnica ben pianificata e perfettamente realizzata da ciascuno avrebbero messo a segno numerose truffe ingenerando l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità dei Monopoli di Stato con cui avrebbero indotto in errore le vittime le quali versavano somme di denaro sulle carte postepay; effettuavano bonifici su conti correnti postali riconducibili agli indagati; versamenti giustificati di volta in volta come spese per marche da bollo, acquisto di personal computer, tasse, acquisto di sigarette.

Tali richieste sarebbero state finalizzate per poter ottenere licenze per tabacchi o punti gioco del lotto, facendo credere loro, attraverso contatti telefonici e/o scambio di e-mail, di essere funzionari o dipendenti dei Monopoli di Stato o comunque millantando rapporti privilegiati con questi, ed utilizzando a tal fine falsi documenti apparentemente intestati al “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio regionale per la Puglia” per ingenerare la convinzione che si trattasse di atti ufficiali provenienti dai Monopoli di Stato, con cui veniva comunicato che la loro istanza era stata regolarmente assunta a protocollo. In tal modo fino a febbraio del 2017 avrebbero intascato circa 650mila euro. Nella richiesta di rinvio a giudizio e contestuale fissazione dell’udienza preliminare risultano 21 le vittime residenti tra Taviano, Casarano, Racale, Torre San Giovanni, Matino, Torchiarolo e Soleto.

Gli inquirenti hanno ricostruito undici episodi di truffa, tutte andate a segno nell’ambito di un’inchiesta in cui si ipotizzano anche i reati di falso e sostituzione di persona. C’è il caso in cui Troisi, la compagna e la terza donna (per cui si procede separatamente, avrebbero truffato i potenziali acquirenti di un’edicola adibita a tabacchino a Racale spacciandosi per responsabili e dirigente dei Monopoli di Stato vantando entrature importanti per “oliare determinati ingranaggi” per garantire loro di poter subentrare nella gestione. In totale avrebbero intascato quasi 67mila euro. Sempre con la stessa tecnica e le medesime abilità sarebbe stata raggirata un soggetto di Parabita per ottenete la licenza per la vendita di tabacchi; in un altro caso, confluito nelle contestazioni, avrebbero garantito uno sconto tra il 30 e il 40% sull’acquisto di sigarette a due soggetti che avevano appena ottenuto una concessione per la rivendita di tabacchi in un esercizio commerciale di Ugento. Truffa quantificata in 23mila euro. Stesso raggiro a carico di un individuo per ottenere la licenza per l’apertura di una rivendita di tabacchi in una stazione di servizio a Torre San Giovanni da cui avrebbero intascato ben 50mila euro.

In un’altra circostanza i tre familiari avrebbero garantito, sempre con i soliti escamotage, l’apertura di una rivendita di tabacchi e di annessa ricevitoria del Lotto a Torchiarolo facendosi versare numerosi importi di denaro giustificati per asserite spese delle pratiche (tasse governative, marche da bollo, polizze assicurative, dispositivi elettronici) bluffando sulla veridicità dell’acquisizione delle licenze. E quest’ultimo raggiro avrebbe fruttato ulteriori 44mila e 300 euro.