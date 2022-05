Furbetti del Reddito di cittadinanza, i dettagli del blitz: percepito anche da 7 mafiosi

SALENTO – Una truffa da oltre un milione e mezzo di euro, che ha portato alla denuncia di 228 persone, di cui 7 già condannati per reati associativi di stampo mafioso. All’indomani del maxi blitz condotto in cinque regioni del Meridione, tra cui la Puglia, giungono i dati nel dettaglio dell’operazione condotta dai carabinieri contro i “furbetti” del reddito di cittadinanza.

Lo screening dei militari del comando provinciale di Lecce è stato focalizzato su 23 comuni della provincia: Surbo, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Presicce – Acquarica, Gagliano del Capo, Specchia, Matino, Parabita, Aradeo,Sogliano Cavour, Cutrofiano, Seclì, Martano, Scorrano, Trepuzzi, Campi Salentina, Carmiano, Martignano, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Calimera, Poggiardo e Collepasso.

Link Sponsorizzato

I controlli sono stati eseguiti su 4.858 famiglie, corrispondenti al 57,11% dei nuclei residenti, e sono stati condotti su un totale di 12.316 individui, pari al 78,62% dei soggetti monitorati.

337 le irregolarità riscontrate e 228 persone denunciate, delle quali ben 97 già gravate da precedenti penali. In sette, come detto, condannati anche per mafia.

Link Sponsorizzato

Le verifiche – eseguite dai reparti del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, indirizzate all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge (cittadinanza, residenza, soggiorno, reddito, patrimonio, nonché su eventuali condanne penali o sottoposizione a misure restrittive) – hanno disvelato una serie di irregolarità.

Tra queste: l’omessa indicazione dello stato di detenzione di componenti del nucleo familiare; la falsa attestazione del periodo di effettiva residenza in Italia; numero dei componenti il nucleo familiare; reddito immobiliare e mobiliare; cambiamento anagrafico e di residenza.

Tra i casi di indebita percezione suscettibili di richiamo mediatico si segnalano quelli relativi a una coppia del comune di Collepasso, che ha fornito false dichiarazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare: presentando contemporaneamente istanza di concessione del beneficio; omettendo di dichiarare il proprio stato di convivenza; inserendo nelle rispettive attestazioni la presenza di altri familiari, in realtà residenti all’estero, precisamente in Germania, dal 01.01.1991 e iscritti nell’Anagrafe dei Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del comune di Collepasso; percependo indebitamente il beneficio per la somma di oltre € 34.000 euro; – un soggetto, anch’egli residente a Collepasso, il quale ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri mai censiti in quel comune, senza avere con gli stessi alcun vincolo di parentela e con l’indicazione dei dati anagrafici priva del luogo di nascita e della nazionalità, percependo indebitamente il reddito di cittadinanza per oltre 23.000 euro; – un cittadino del comune di Parabita, che ha omesso di comunicare all’INPS il proprio stato di detenzione domiciliare – a far data dal 24.03.2021 – percependo un sussidio pari a 3.900 euro; – cinque senegalesi, che sono risultati irreperibili nel Comune di Monteroni, luogo di residenza dichiarato; – un individuo di Aradeo che, oltre a essere sottoposto alla misura restrittiva della detenzione domiciliare, è risultato intestatario di una grossa imbarcazione da diporto. Gli approfondimenti investigativi, terminati il 20 ottobre u.s., hanno infine consentito, sul fronte della riconducibilità dell’illecita percezione a: – contesti di criminalità organizzata, di accertare la posizione irregolare di n. 7 soggetti: • gravitanti nell’area di sodalizi criminali mafiosi del Salento; • alcuni dei quali condannati in seno ai processi scaturiti da massicce operazioni di polizia; consistente nell’omessa indicazione – nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata dai rispettivi congiunti – del loro stato di detenzione derivante da condanna ex art. 416 bis c.p.; – irregolarità nell’istruzione delle pratiche da parte di eventuali uffici (CAF, Patronati), di non individuare forme di compiacenza.