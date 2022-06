L’audizione sulla sostenibilità economica delle edicole in Commissione bilancio e programmazione

La sostenibilità economica della rete delle edicole di vendita di giornali e riviste, all’attenzione dei lavori della Commissione bilancio e programmazione presieduta da Fabiano Amati.

Sul punto il sindacato nazionale dello Snag ha lanciato un grido di allarme della categoria, in considerazione della continua riduzione delle vendite della carta stampata aggravata anche dalla pandemia. Pertanto da parte loro è giunta la richiesta di un percorso di innovazione e ammodernamento tecnologico, allo scopo di individuare fonti integrative di ricavi, offrendo nuovi beni e servizi al pubblico, accrescendo così il cosiddetto traffico di potenziali clienti.

Al fine di ottenere una visione chiara dei possibili strumenti finanziari da utilizzare, sono intervenuti in audizione l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci ed il direttore generale di Puglia Sviluppo Antonio De Vito. L’assessore Delli Noci ha spiegato che ad oggi non vi è la possibilità per le edicole di accedere alle misure regionali di agevolazione per le Pmi attraverso il Titolo II Capo 3 e 6, perché non esiste un codice Ateco edicole. È necessario prevedere quindi, nella nuova programmazione la modifica del bando del micro prestito ed immaginare delle misure che possano aiutare le edicole nel passaggio generazionale. Potrebbe essere un’opportunità immaginare che il passaggio generazionale avvenga attraverso il bando NIDI. La formazione potrebbe essere uno stimolo importante all’interno dei distretti urbani del commercio e fare in modo che ci sia sostegno e finanziamento finalizzato alle edicole. Potrebbe essere di interesse anche il rilascio dei certificati di identità digitale da parte delle edicole, in virtù della necessità di andare nella direzione di un’attività degli edicolanti diversificata ed immaginare una riconversione rispetto allo sviluppo tecnologico.

Per il direttore di Puglia Sviluppo è opportuna una rivisitazione della programmazione 2021-2027 in chiave prospettica per poter ottenere più disponibilità a rispondere al tipo di esigenze di carattere immateriale come la formazione.

Dalle conclusioni affidate al sindacato è emersa la volontà di non snaturare l’attività delle edicole e che l’dea del cambiamento sia accompagnata attraverso il sostegno del passaggio generazionale al passo con i tempi, potendo usufruire delle misure economiche di agevolazioni messe in atto dalle istituzioni.

