Le previsioni meteo di oggi 19 novembre 2021

Puglia

Isolate piogge in mattinata sui settori settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio il tempo sarà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio. Nessuna variazione attesa in serata.

Molise

Molte nubi irregolari nelle ore mattutine, maggiori schiarite la pomeriggio; tempo stabile in serata con addensamenti diffusi su gran parte del territorio.

Basilicata

Piogge sparse in mattinata su tutti i settori generalmente di debole intensità, fenomeni in generale esaurimento nel pomeriggio; tempo stabile in serata su tutto il territorio sempre con molte nubi diffuse.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo da nord a sud.

