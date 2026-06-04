Progetto Civico Italia sbarca in Puglia: costituiti i primi 20 comitati sul territorio

Il movimento civico e riformista fondato da Alessandro Onorato cresce nel Mezzogiorno. Venti comitati già attivi da Lecce a Bari, adesioni in costante crescita e la visita del fondatore in arrivo: la Puglia si prepara a diventare protagonista del progetto. E intanto il 12 giugno ci sarà la prima Assemblea Nazionale a Roma alla presenza dei big del centrosinistra. Progetto Civico Italia è arrivato in Puglia. Con la costituzione dei primi 20 comitati locali, il movimento civico nazionale nato dall’intuizione dell’assessore capitolino Alessandro Onorato mette radici anche in terra pugliese, aggiungendo un nuovo e importante tassello al percorso di crescita che in pochi mesi ha portato il progetto a vedere l’adesione di centinaia di amministratori locali da Bolzano a Caltanissetta, oltre a migliaia di persone della società civile.

Il cuore pulsante di questa prima fase è il Salento, con comitati già attivi nelle province di Lecce (Copertino, Galatina, Campi Salentina, Leverano, Guagnano, Salice Salentino, Carmiano, Parabita, Aradeo, Martignano, San Donato di Lecce, Corigliano d’Otranto, Cursi, Nardò e Surbo), Brindisi (Ostuni e Villa Castelli), Taranto (Taranto), Foggia (Torre Maggiore) e Bari (Noci). Al progetto hanno già aderito diversi amministratori locali, segnale di un interesse crescente verso un’iniziativa politica che parte dai territori.

“Progetto Civico Italia è una rete di amministratori che parte dal basso. Sindaci, assessori, consiglieri non iscritti ad alcun partito ma che non si vogliono rassegnare e, con grande generosità e responsabilità, si sono uniti per dare un prezioso contributo al campo politico dei progressisti. Siamo qui per riempire un vuoto, quello tra cittadini e parlamentari, tra mondo reale e politica nazionale. Siamo la ventata di freschezza e novità che diventa fondamentale per arricchire il nostro campo politico, quello di centrosinistra» afferma il coordinatore nazionale del movimento Alessandro Onorato, che aggiunge «La crescita che stiamo registrando in Puglia dimostra che esiste una grande domanda di partecipazione e di politica concreta. La Puglia ha energie civiche straordinarie e può diventare una delle regioni protagoniste di questo percorso. Siamo convinti che il riscatto dell’Italia debba e possa partire proprio dal Sud”.

Tra i promotori della rete pugliese vi sono Cosimo Gravili (Consigliere comunale a Salice Salentino e delegato ANCI Puglia), Matteo Greco (ricercatore universitario), Cosimo Nestola(imprenditore), Davide Miceli (Consigliere comunale a Galatina), Patrizia Mignolo (Consigliera comunale a Taranto), Giovanna Cataldi (Consigliera comunale a Parabita) e Davide Greco(Consigliere comunale a Martignano) che nelle scorse settimane hanno lavorato alla costruzione della rete di comitati e al coinvolgimento di cittadini e amministratori.

“Abbiamo lavorato in questi mesi con grande entusiasmo, incontrando cittadini, amministratori, professionisti e volontari che condividono la stessa urgenza: rimettere le persone al centro della politica» spiegano i promotori “I venti comitati che presentiamo oggi non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Sono luoghi aperti, dove chiunque può portare le proprie idee, le proprie competenze e la propria voglia di fare”.

“La Puglia è una regione ricca di energie civiche straordinarie», proseguono i promotori «Siamo partiti dai comuni della provincia di Lecce e dalla città di Taranto, ma il progetto sta crescendo in fretta: sempre più persone ci cercano e vogliono attivarsi. Ci sono tanti cittadini che si impegnano quotidianamente per le proprie comunità ma che oggi non si sentono rappresentati dai partiti tradizionali. A loro diciamo: c’è uno spazio nuovo, e lo stiamo costruendo insieme. Non caliamo dall’alto ricette preconfezionate, ma partiamo dall’ascolto dei territori, dalle esigenze reali di chi vive e lavora qui. Ci attendono sfide entusiasmanti per perseguire obiettivi concreti e risultati tangibili”.

I 20 comitati costituiti in Puglia rappresentano il primo passo di un percorso che punta alla nascita del coordinamento regionale. Nelle prossime settimane è attesa in Puglia la visita di Alessandro Onorato per incontrare i comitati e le realtà civiche locali. Il prossimo 12 giugno, a Roma, ci sarà la prima Assemblea nazionale che sancirà la nascita di questo nuovo soggetto politico, dove, tra gli altri, sono attesi anche tutti i leader del campo progressista.