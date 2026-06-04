Archeologia industriale e futuro dei luoghi: nel Salento il patrimonio produttivo diventa risorsa per la rigenerazione

LECCE – Dalla memoria delle fabbriche alla costruzione di nuove opportunità culturali, sociali ed economiche. Si avvia alla conclusione il progetto di studio e approfondimento “Il patrimonio industriale salentino: strategie e buone pratiche per la rigenerazione”, promosso dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce in coorganizzazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e con l’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI).

L’iniziativa, dedicata alla conoscenza, tutela, valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio industriale storico del Salento, vivrà il suo momento conclusivo venerdì 5 e sabato 6 giugno con due appuntamenti che metteranno al centro il tema del riuso degli spazi produttivi dismessi e delle prospettive future per questi luoghi carichi di storia e identità.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 giugno alle ore 15.30 negli spazi del Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto (MAITO) di Maglie, dove si terrà il convegno dal titolo “Memoria dell’industria. Patrimoni della produzione e buone pratiche per il riuso”.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e con l’introduzione affidata a Sofia Giammaruco, funzionario architetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Seguiranno gli interventi di studiosi ed esperti provenienti da diverse realtà accademiche e professionali italiane. Renato Covino, già professore di Storia Economica all’Università degli Studi di Perugia e Past President AIPAI, illustrerà l’esperienza umbra nel recupero delle architetture del lavoro. Marina Docci, docente di Restauro Architettonico all’Università “La Sapienza” di Roma e vicepresidente AIPAI, approfondirà il tema delle ex manifatture tabacchi e dei processi di riconversione che le hanno interessate.

Spazio poi alle esperienze locali con Antonio Monte, ricercatore CNR-ISPC e vicepresidente AIPAI, e l’architetta Lorena Sambati, che presenteranno i casi della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e del MAITO di Maglie, esempi significativi di trasformazione da siti produttivi a luoghi di cultura.

A completare il programma saranno Franco e Paola Maghenzani dello studio FMA, che illustreranno il percorso di recupero dell’ex Agenzia Coltivazione Tabacchi di Alessano, oggi al centro di un progetto di rifunzionalizzazione orientato alle nuove attività manifatturiere.

A coordinare il confronto sarà la giornalista Carla Petrachi.

Il pomeriggio si concluderà con la presentazione della rivista specialistica Patrimonio Industriale dedicata al tema della manifattura e delle fabbriche del tabacco in Italia. A guidare l’approfondimento sarà Franco Antonio Mastrolia, docente di Storia Economica dell’Università del Salento.

L’obiettivo dell’intero percorso è quello di mettere in dialogo professionisti, studiosi, amministratori, istituzioni culturali e comunità locali per individuare strategie condivise di recupero e valorizzazione di un patrimonio spesso poco conosciuto ma fondamentale per comprendere l’evoluzione economica e sociale del territorio.

Il programma si concluderà sabato 6 giugno con una visita guidata site specific alle Distillerie De Giorgi di San Cesario di Lecce, uno dei più significativi esempi di archeologia industriale del territorio salentino.

L’appuntamento è fissato alle ore 10.30 e sarà guidato da Antonio Monte e Lorena Sambati, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia, dell’architettura e delle potenzialità di recupero di uno dei complessi produttivi più rappresentativi del Salento.

Per gli organizzatori, il patrimonio industriale non rappresenta soltanto una testimonianza del passato, ma una concreta occasione per immaginare nuovi modelli di sviluppo sostenibile.

«Confrontarsi sul futuro degli spazi di archeologia industriale del Salento significa mettere a fuoco una parte essenziale della nostra identità collettiva», sottolinea Franco De Lorenzi, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce. «Cave di pietra leccese, manifatture del tabacco, frantoi ipogei, distillerie, centrali elettriche e infrastrutture ferroviarie raccontano la trasformazione economica e sociale della nostra terra tra Ottocento e Novecento. Oggi, in un’epoca in cui la sostenibilità impone il riuso dell’esistente, questi luoghi possono diventare laboratori di innovazione, cultura, formazione e nuove economie senza perdere la propria autenticità».

Sulla stessa linea Alessandro Epifani, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Lecce e referente del progetto, che evidenzia l’importanza di un approccio interdisciplinare per affrontare le sfide della rigenerazione urbana.

«Le conferenze e le visite guidate vogliono offrire strumenti di lettura aggiornati, presentare casi di studio significativi e promuovere una riflessione condivisa sulle strategie più efficaci per trasformare questi luoghi ricchi di memoria in nuove centralità culturali, sociali ed economiche», afferma Epifani. «L’obiettivo è sostenere una visione della rigenerazione come processo partecipato e capace di generare valore pubblico per il territorio».

Il progetto gode del patrocinio della Regione Puglia, dei Comuni di Lecce, Maglie e San Cesario di Lecce, di Confcommercio Lecce e della collaborazione del MAITO – Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto e di 34° Fuso ETS, realtà impegnata nei processi di innovazione e valorizzazione culturale.