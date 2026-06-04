Riapre la Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli”di Novoli: un nuovo spazio di cultura e comunità

NOVOLI (Lecce) – Dopo un periodo di attesa, la Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli” torna ad accogliere cittadini, studenti e appassionati di lettura. Il Comune di Novoli ha annunciato ufficialmente la riapertura della struttura all’interno dei locali dell’Istituto Ex Asilo Tarantini, in Via Lecce 46, restituendo alla comunità un importante punto di riferimento culturale e sociale.

La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 5 giugno 2026 alle ore 10.30 e rappresenterà un momento simbolico per l’intero territorio novolese. Lo slogan scelto dall’Amministrazione Comunale, “RitorniAmo in biblioteca!”, racchiude il significato di una riapertura che va ben oltre il recupero di uno spazio fisico: la biblioteca si propone infatti come luogo di incontro, crescita, confronto e partecipazione aperto a tutte le generazioni.

La Biblioteca Comunale “Oronzo Parlangeli” torna a essere non solo custode del patrimonio librario cittadino, ma anche uno spazio moderno e accessibile dedicato alla lettura, allo studio e alle attività culturali. Un ambiente pensato per favorire la socializzazione e il dialogo tra giovani, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura.

La mattinata inaugurale sarà coordinata e moderata dal giornalista Antonio Soleti, direttore di PaiseMiu, e vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, religiosi e dei partner che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, prenderanno la parola:

Marco De Luca, Sindaco di Novoli;

Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio della Regione Puglia;

Silvia Miglietta, Assessore alla Cultura della Regione Puglia;

Don Stefano Spedicato, Parroco della Parrocchia di Sant’Andrea;

Francesco Quarta, Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR);

Loredana Gianfrate, Presidente della Cooperativa Sociale Imago.

Particolarmente significativa sarà la presenza del rappresentante del CCRR, segnale della volontà di fare della biblioteca un luogo privilegiato per la crescita culturale delle nuove generazioni e per il dialogo costante con il mondo della scuola.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marco De Luca, che sottolinea il valore simbolico e sociale dell’iniziativa.

«La riapertura della Biblioteca Comunale rappresenta un momento di orgoglio e di profonda ripartenza per tutta Novoli. Non stiamo solo inaugurando un edificio, ma stiamo restituendo alla nostra comunità una bussola culturale, un luogo sicuro di aggregazione, crescita e confronto. Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza, le associazioni e la stampa a condividere con noi questa giornata di festa».

Parole che evidenziano la centralità della cultura come strumento di sviluppo sociale e partecipazione attiva, in una fase in cui i luoghi della conoscenza assumono un ruolo sempre più strategico per la costruzione del tessuto comunitario.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, associazioni, istituzioni scolastiche e rappresentanti degli organi di informazione a partecipare all’evento inaugurale, condividendo un momento che segna una nuova pagina per la vita culturale di Novoli.

La riapertura della Biblioteca “Oronzo Parlangeli” rappresenta infatti non soltanto il recupero di uno spazio pubblico, ma l’avvio di un nuovo percorso dedicato alla promozione della lettura, della conoscenza e della partecipazione civica.