Legislatura europea al giro di boa: “Europa ancora distante dai piccoli centri”. Irrisolta la questione Xylella. Fitto sul PNRR: “Troppe incognite: manca progetto e visione”

LECCE – La legislatura europea è al giro di boa: è tempo di bilanci. Soprattutto è tempo di parlare delle opportunità, ma anche dei grossi problemi che potrebbero nascere da una cattiva gestione delle risorse europee. Inoltre, Fitto promette di rendere pubblico uno studio sulle risorse europee non spese per la sanità: tutto fermo da anni. “Il tema non sono le risorse, ma come spenderle. Spesso questi soldi vengono spesi in maniera clientelare e senza una strategia: dobbiamo partire dalla risoluzione di questo problema” – ha spiegato l’europarlamentare nell’intervista che potete ascoltare cliccando sull’immagine. Fitto ha risposto alle nostre domande anche sulla Brexit: “Bisogna rispettare il volere degli inglesi e cercare di chiudere accordi di maggiore collaborazione: è inutile insistere sulla logica della contrapposizione”. La partita è ancora aperta anche con la Germania, che potrebbe tornare a stringere la cinghia con il patto di stabilità. Tanti i temi e tanto ancora da fare. Dopo Bari, ricomincia da Lecce la serie di incontri provinciali che l’europarlamentare Raffaele Fitto (co-presidente a Bruxelles del gruppo dei Conservatori Europei-Fratelli d’Italia) ha voluto per tirare le somme insieme a tutta la sua squadra. Il tema scelto è: “Opportunità e cambiamento: la vera sfida dell’Europa”.

A Torre del Parco (Lecce) si è tenuto un incontro pieno di entusiasmo dei militanti: pian piano si ricomincia ad organizzarsi in presenza, nonostante le strette di mano siano ancora da evitare. Per Antonio Gabellone questo è un momento importante: «Si parla tanto di ripresa e per la Puglia questo comporta un’assunzione di responsabilità decisiva per i tanti sindaci che sono impegnati sul territorio. L’Europa sembra apparentemente distante dai nostri piccoli centri e invece sempre più li determina e ne condiziona le attività». Il consigliere regionale chiede a Raffaele Fitto di affrontare le tematiche calde del territorio dialogando con tutti i soggetti istituzionali. Poi torna sull’’annoso problema della xylella:

«Senza una progettualità di spesa relativa a quelle risorse aggiuntive che stanno arrivando, non si potranno ottenere dei miglioramenti. Sull’utilizzo di queste risorse evidentemente i sindaci ma anche il singolo cittadino si giocano il proprio futuro e quello dei propri figli. Il governo regionale si sta muovendo senza una progettualità di insieme: l’assessore all’agricoltura si sta ancora impegnando nel recuperare le risorse che non sono state spese. Noi siamo la Regione che spende e che utilizza di meno le risorse, quindi come pensiamo di impegnare quelle aggiuntive che stanno arrivando?»

Erio Congedo, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, ha ribadito che questa è una stagione entusiasmante per il partito, essendo il primo in Italia.”Ormai siamo al giro di boa a livello europeo, perché abbiamo votato nel 2019 e quindi due anni e mezzo fa – spiega l’europarlamentare Raffaele Fitto – Occorre fare il punto della situazione: oggi si pensa che non serva un governo forte, ma che sia meglio un governo debole, non in grado di poter dare delle risposte, questo è il quadro. Serve una fase di ristrutturazione a livello europeo e bisognerebbe chiedersi perché l’Europa si occupa della dimensione dei fagiolini e non dei problemi seri. Resta un’incognita la grande partita del PNRR: ci sono tante risorse, è vero, ma ci sono anche dei vincoli e noi non vogliamo che si ripeta quello che è già accaduto in passato. Ora che sono finiti gli slogan dobbiamo capire come i sindaci dovranno gestire tutte quelle risorse. Manca la progettazione, mancano le idee e manca la visione: i sindaci da soli non ce la possono fare. Abbiamo tre grandi fonti, abbiamo le risorse nazionali, di cui non parla più nessuno. Io vi inviterei i report che confrontano i vari Paesi e l’Italia: siamo all’ultimo posto, perché siamo ancora impegnati a guardare alle spese 2014 -2020”.

