Pendinelli: “Le luminarie pugliesi si sono affermate nel mondo”

Riconoscere il valore delle luminarie come elemento caratteristico della tradizione pugliese e la loro importanza nel processo di promozione della Puglia in Italia e nel mondo. Sono queste le finalità della proposta di legge presentata dal consigliere regionale Mario Pendinelli. Una proposta che nasce dalla considerazione dell’importanza storica e artistica delle luminarie in Puglia, quale tradizione che si è rinnovata nel tempo, diventando una delle espressioni di artigianato pugliese più famosa nel mondo.

Una storia antica che oggi vede gli imprenditori del settore riuniti in una Associazione regionale e le stesse luminarie protagoniste di realtà come il Museo loro dedicato nel Comune di Scorrano, uno dei territori in cui questa arte si è maggiormente sviluppata, nato da un progetto comunale finanziato dalla Regione Puglia.

