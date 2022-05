Spaccio di droga e violenti pestaggi contro i debitori, blitz nel basso Salento: 13 arresti, anche ex boss Scu

UGENTO (Lecce) – Traffici di droga e violenti pestaggi verso i debitori. Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana è stata sgominata all’alba dai carabinieri della Compagnia di Casarano e della stazione di Ugento, che hanno arrestato 13 persone: per 11 di esse si sono aperte le porte del carcere, mentre le restanti 2 sono finite ai domiciliari.

In carcere sono stati accompagnati Matteo Congedi, Daniele Deiana, Cosimo Catino, Vincenzo Minicozzi, Luigi Petrachi, Cristian Pierri, Emanuel Pierri, Pasquale Preite, Radames Trianni, Katriel Scarcella e Michele Scarcella, quest’ultimo ex boss della Sacra Corona Unita, poi divenuto collaboratore di giustizia. Ai domiciliari, invece, Annalisa Molle e Mirian Trianni. Tutti gli arrestati risiedono tra Ugento e la marina di Torre San Giovanni.

L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, abbraccia il periodo che va dall’inizio del 2019 all’estate 2020. L’organizzazione criminale operava nell’area ugentina e su quelle limitrofe, ponendo in essere modalità comportamentali associative, protese all’affermazione egemonica del gruppo sul territorio, mediante l’utilizzo di intimidazioni, con derivante assoggettamento e omertà da parte delle vittime e di chi era esterno all’associazione.

L’operazione dei carabinieri trae origine da alcuni pestaggi e minacce aggravate dall’uso delle armi, verificatisi alla fine del 2018, ai danni di alcuni individui che non erano riusciti a saldare i propri debiti di droga con l’associazione criminale. In alcuni casi, i debiti superavano anche i 3.000 euro.

Le successive indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno permesso ai militari di delineare i contorni del gruppo criminale, definendo i vari ruoli: capo e promotore, coordinatore, gestore dell’attivà di spaccio e relativi corrieri. Nel corso dell’attività investigativa, i carabinieri hanno documentato numerosi cessioni di stupefacente, scoprendo inoltre – grazie alle dichiarazioni rese da alcuni assuntorni – il linguaggio criptico utilizzato dai sodali per comunitare tra loro e con i clienti: la droga, infatti, veniva definita “metri”, “minuti”, “nafta” o ancora “caffé”.

Ma non è tutto. L’accertamento di plurimi reati, infatti, ha disvelato gli indici di un’associazione criminosa, dettati da stabili rapporti di frequentazione, sistematicità nell’attività di spaccio (secondo un modus agendi sedimentato) nonché l’elezione di luoghi dedicati allo spaccio, l’esistenza di basi logistiche (in un maneggio venivano impartite le direttive ai gregari, alcune abitazioni devolute alla coltivazione e al confezionamento della droga, esercizi pubblici per l’attività di smercio) ed infine la creazione di una “cassa comune” (utile per rifornire di carburante i mezzi di movimento) e la grande disponibilità di uomini, mezzi nonché di armi.

Nel corso dell’attività investigativa, tre persone sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre altre tre sono state arrestate per detenzione abusiva di armi. Sette gli assuntori segnalati al Prefetto.

Il blitz ha consentito, inoltre, di sequestrare 25 grammi di cocaina, 2,2 di marijuana e 7,8 di hashish, oltre a 3 pstole, 3 fucili (di cui uno a pompa) e 90 munizioni. Rinvenuta e distrutta anche una piantagione di canapa indiana, composta da 181 piante.

L’esecuzione dei provvedimenti ha visto impegnati oltre 70 carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal comando provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia” e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Cinofili di Modugno.

