Tempo di riflessione, le fondamentali relazioni interpersonali

L’essere umano, già adattato alla propria routine giornaliera, se viene sottoposto ad eccezionali situazioni di stress emotivo, reagisce con meccanismi psicologici a volte anche inconsueti, per avviare un processo di azioni orientate a meglio affrontare le necessità di adattamento personale alle nuove condizioni.

La reazione è ovviamente varia per ogni singolo individuo, ma può essere condivisa tra due o più persone, per solidarietà di gruppo o per affinità caratteriali e affettive.

Le condizioni imposte per contenere il diffondersi della pandemia da Covid 19 hanno sicuramente inciso sulla percezione personale della vita, sollecitando risposte di vario tipo in ognuno e generando atteggiamenti compresi in un range di reazioni positive e negative.

Tali atteggiamenti si pongono agli estremi di quella dialettica degli opposti che si svolge nell’intimo di ogni individuo, conferendo al suo spirito la vitalità che lo distingue dall’immobilità e dalla morte, ma che per essere eticamente orientata verso un progresso costruttivo del divenire deve tendere al bene individuale e dell’intera umanità.

Esempi di azioni negative, sfociate anche in efferati omicidi, si sono avuti con gli atteggiamenti violenti scaturiti dalla convivenza forzata in ambienti ristretti di membri di famiglie che si sono per questo disgregate o di componenti di società dove già vigeva o si è instaurato e intensificato per l’occasione l’atteggiamento dell’intolleranza.

Nella stragrande maggioranza, però, si sono registrate reazioni di tipo pacifico, sostenute dalla speranza e dalla fede nella scienza, nella provvidenza divina, negli operatori di buona volontà…, rese speciali dagli ammirevoli esempi solidali di coloro che si sono attivati in senso propositivo per risolvere le varie e difficili problematiche connesse alla dilagante e inaspettata pandemia.

Oggi, dopo quasi due anni di tribolazioni dovute al Covid 19, si riprendono, sempre con le dovute precauzioni igienico-sanitarie necessarie ad arginare l’incombente incremento di casi relativi alla quarta ondata di infezioni da varianti del virus, quelle relazioni interpersonali fondamentali drasticamente interrotte sin dalla prima ondata di contagi dalle restrizioni nazionali e internazionali.

Venuta meno in ognuno di noi la convinzione che il poter effettuare liberamente tutte le proprie relazioni fosse un diritto naturale e scontato, oggi ci si prodiga per stabilire nuovi parametri e nuove norme di comportamento sociale ai fini di scongiurare il pericolo del diffondersi di questa e di altre pandemie, che insieme alle modificazioni climatiche incombono sul destino dell’umanità in questo momento di passaggio di millennio, che come ogni transito di era millenaria è caratterizzato da turbolenze naturali o da disordini indotti dai comportamenti negativi, antinaturali e antisociali, provocati dagli stessi esseri umani.

Esercitando le facoltà intellettive dell’essere e facendo le dovute riflessioni, emerge quanto sia necessario il rispetto di regole di fondamentale correttezza in ogni campo delle relazioni interpersonali per far prevalere la convinzione e la dimostrazione che la propria libertà deve comunque essere finalizzata a comporre una condizione di libertà e di benessere dell’intera collettività. Le adeguate regole richieste per un rinnovato comportamento sociale devono derivare, pertanto, necessariamente da una coscienza arricchita di maggiore consapevolezza sui pro e i contro di ogni azione individuale, la quale si ripercuote automaticamente sulle sorti dell’intera umanità.

Teorie basate sulla interazione delle forze universali inducono oggi a superare il concetto che le conseguenze di ogni azione siano limitate al ristretto ambito in cui avviene, ossia che l’azione originaria rappresenti la causa diretta di un effetto immediato e limitato nello spazio e nel tempo. La reazione uguale e contraria che scaturisce dall’azione, infatti, non è solo circoscritta nei limiti del luogo in cui è avvenuto l’evento, né viene riassorbita nei tempi brevi in cui esso si è svolto, ma genera innumerevoli reazioni a catena che coinvolgono la complessità delle interazioni di ogni singolo elemento all’interno dell’intero universo.

Le ipotesi formulate derivano dalla conoscenza che il nostro campo biomagnetico è in diretta relazione con il campo geomagnetico e questo con il campo magnetico del Sole e del sistema solare, i quali interagiscono con l’intera nostra galassia, che a sua volta è in relazione spazio-temporale con le altre, fino a coinvolgere i miliardi di galassie che compongono l’intero cosmo. In un universo nel quale i filamenti di materia galattica costituiscono le linee di collegamento interstellare, le interconnessioni avvengono come nell’immensa rete di comunicazione che noi siamo già abituati a conoscere e a usare, essendo la rete delle telecomunicazioni viaggianti tramite internet un esempio di come le informazioni possano diffondersi alla velocità della luce.

Il modello di riferimento per questa nostra tecnologia e per quella neuronale di nuova generazione è infatti il cervello umano, nel quale le informazioni viaggiano attraverso le sinapsi, ossia attraverso quei filamenti organici che collegano i neuroni così come fanno i filamenti intergalattici per collegare i nuclei di materia e gas contenenti miliardi di stelle. Ne deriva che l’intero universo si rivela essere come una “grande mente”, con le dovute differenze dimensionali che la distinguono da quella umana regolate da rapporti di tipo frattale.

Similmente a quella umana, però, è caratterizzata dal degrado della materia, che nell’uomo può essere accelerato dalla formulazione di un pensiero negativo che trasmette alle cellule del proprio corpo input di tipo distruttivo, ma che può far anche avviare processi di auto-guarigione se formula pensieri positivi e propositivi da far circolare nell’organismo come input ricostruttivi.

Tale orientamento interessa non solo il campo scientifico, dovendo estendersi al parascientifico non essendo del tutto dimostrabile secondo l’applicazione del metodo galileiano, ma anche al campo della fede, nel quale si propone di non incrementare le paure, ma di vivere nella gioia, che non è l’esortazione a “darsi alla pazza gioia”, ma è quella derivata dall’apprezzamento e dal rispetto del dono della vita e della connessa capacità di azione dell’uomo, che pur avvalendosi del dono del libero arbitrio non è naturalmente orientato al male, ma all’agire eticamente nel vero, rifuggendo dalla divulgazione delle falsità, nel bene, preservandosi dalle insidie del male e nel bello, non nutrendo la visione di una pur dilagante bruttezza, ai fini di promuovere e favorire anche in giusta misura la quarta categoria, quella economica dell’utile, risorsa equamente necessaria per la sopravvivenza terrena di tutti.

