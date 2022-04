“Agire Insieme” con Antonio Raone, formato il gruppo dirigente

PUGLIA – Antonio Raone, imprenditore salentino come sanno gli addetti ai lavori della politica, ha ottenuto un ottimo risultato alle scorse elezioni regionali, nella lista Con Emiliano con oltre 7500 preferenze. Per pochissimo non è scattato in Consiglio Regionale, ma, non ha ammainato la bandiera della politica. Infatti, nelle elezioni amministrative, le ultime in Provincia di Lecce, ha presentato una propria lista a Gallipoli che si è assestata al secondo posto tra le compagini a favore del sindaco Minerva.

Agire Insieme per la Puglia con Antonio Raone – si legge nel comunicato – ha conseguito, nella città bella, un’ottima affermazione: due consiglieri comunali ed addirittura il Presidente dell’assise comunale. Adesso, Agire Insieme per la Puglia con Antonio Raone ha radicato nel territorio, in quasi tutti novantanove i comuni del Salento, referenti ed amministratori di nuovo e lungo corso. Da Presicce a Matino, da Ugento a Copertino, Ruffano, Nardò, Salve ed altri centri della provincia, senza trascurare il capoluogo salentino.

La squadra che compone il direttivo provinciale di Agire Insieme con Antonio Raone, è composta da Tommaso Leo, Fabrizio Ferilli, Sergio Vaglio, Massimo Cantoro e Flavio De Marco (responsabile comunicazione e stampa). L’attenzione sui temi del lavoro e della sanità sono prioritari per il sodalizio guidato da Antonio Raone vista anche la fondamentale esperienza sul campo nel periodo più acuto della pandemia, la distribuzione di presidi sanitari quando non vi era nulla di simile nell’emergenza e la sperimentazione sierologica. I temi e l’organizzazione sono affinati per le prossime elezioni amministrative. Per le provinciali, si stanno valutando alcuni profili, ma, per le comunali prossime, in ogni comune, Agire Insieme con Antonio Raone avrà una propria lista, un programma ad hoc ed una direzione ben precisa.

