Covid, Pagliaro: “Tracciamento positivi in tilt. Caos tamponi molecolari e mascherine ffp2. La Regione vigili”

LECCE – “La recrudescenza del Covid-19, il virus che da quasi due anni ha stravolto le nostre esistenze, in questi giorni sta mandando in tilt il tracciamento dei nuovi positivi. E, quel che è peggio, c’è chi sta speculando in maniera vergognosa sulle paure della gente. Tamponi rapidi e mascherine ffp2 venduti a prezzi gonfiati, code impressionanti fuori dalle farmacie, tutto esaurito nei laboratori privati che effettuano test molecolari a pagamento”. Lo dichiara in una nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Alcuni – aggiunge – hanno addirittura dato fondo alle scorte di reagenti e tamponi. Le Asl hanno tempi biblici, i contagi dilagano e cresce il numero delle persone costrette alla quarantena fino al tampone per precauzione, dopo aver avuto contatto con parenti o amici risultati positivi al coronavirus. Visto che il test antigenico rapido non dà certezze, è d’obbligo in questi casi il tampone molecolare. La domanda è altissima, ma le disponibilità residue sono sempre più ridotte.

Ci sono criticità anche nella gestione degli hub vaccinali, con lunghe file che intasano il traffico e creano problemi di ordine pubblico. In questo momento così complicato e caotico è necessario che la sanità pubblica regionale prenda in mano la situazione e metta ordine, rassicurando i cittadini e garantendo in particolare a chi è a fine quarantena la possibilità di effettuare il tampone molecolare.

Vista l’impossibilità di rivolgersi ai laboratori privati, devono essere le Asl ad assicurare il servizio celere, per restituire a chi è negativo il diritto di riprendere la propria vita abituale. Senza il risultato del tampone che lo accerti, non è possibile tornare al lavoro, e si sta verificando un corto circuito economico, oltre che sanitario. Il Covid – conclude Pagliaro – non può continuare ad essere affrontato come un’emergenza dopo quasi due anni di pandemia, la macchina della sanità deve funzionare con efficienza per garantire la migliore gestione possibile e non abbandonare i cittadini alle speculazioni”.

