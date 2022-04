Covid, troppi contagi: tracciamenti più difficili per l’Asl. Chiude un centro sportivo per alcuni positivi. Sospese per sanificazione le attività nel Comune di Cavallino

LECCE/CAVALLINO – Ha chiuso per la sanificazione il Comune di Cavallino, dopo che due funzionari sono risultati positivi al covid. Sempre nello stesso paese (dove i contagi solo arrivati a quota 60) sono state sospese le attività in un centro sportivo: troppi contagiati per lasciare che le gare e le varie attività continuassero, secondo il SISP. La quarta ondata sta creando problemi molto seri a chi si occupa dei tracciamenti. Sono migliaia i tamponi da effettuare e non c’è più la possibilità di essere celeri.

L’Asl ha rivolto a tutti un appello: “

In questi giorni si è registrato nel territorio della ASL Lecce un notevole incremento di contagi, che non sempre consente un tempestivo tracciamento.

Consigliamo pertanto a chi ha avuto un contatto diretto e stretto con una persona risultata positiva al Covid 19 in seguito a tampone molecolare di comunicarlo al proprio medico e mettersi in autoisolamento cautelativo. Qualora non si venisse contattati dal Dipartimento di Prevenzione, occorre effettuare un tampone molecolare in un laboratorio convenzionato a distanza di 10 giorni dall’ultimo contatto avuto con la persona positiva.

Chi è risultato positivo a un tampone rapido fatto in una farmacia accreditata con il Sistema Puglia salute deve mettersi in autoisolamento insieme ai propri familiari conviventi: sarà contattato dalla ASL non prima di 10 giorni per tampone molecolare.

Chi ha sintomi come febbre, tosse o mal di gola deve contattare telefonicamente il medico e seguire le sue indicazioni e non recarsi personalmente al pronto soccorso o dal proprio medico”.

Le mail di contatto per casi specifici, da usare solo se necessario sono:

• esiti.covid@ausl.le.it – richieste di esito dei test per la ricerca di Sars-Cov2;

• protocollo.sispnord@ausl.le.it – segnalazioni di tipo generico, Triage, richieste da parte di MMG e PLS.

• provvedimenti.covid@ausl.le.it – per problematiche relative a casi di sorveglianza COVID19