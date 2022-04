Dolci e dessert dai migliori pasticceri salentini

Sono pluripremiati, hanno tanti anni di esperienza, riservano una grande attenzione alla materia prima, conoscono le migliori tecniche di pasticceria e sono tra i migliori pasticceri del Salento: queste le caratteristiche che hanno in comune Giuseppe Zippo di Specchia e Marco Andronico di Sannicola. Noi ve li presentiamo.

Giuseppe Zippo è un pasticcere raffinato e professionale. Ha iniziato ad imparare “il mestiere” dall’età di 8 anni,poi ha intrapreso gli studi nella scuola alberghiera, trascorrendo interi pomeriggi a mettere in pratica quello che studiava. All’età di 19 anni diventa proprietario della sua pasticceria “Le mille voglie” che si trova a Specchia. Consulente e formatore su richiesta, sia in Italia che all’estero, Giuseppe nel corso della sua carriera ha meritato tanti prestigiosi riconoscimenti, a cominciare dal titolo di “Miglior Dolce Debic Italian Style” conquistato nel 2017 con il dolce “Perla nera”, ispirato al Salento e preparato con fichi, mandorle e olive. Pluripremiati, inoltre, i suoi panettoni: nel 2016 il titolo di Miglior panettone artigianale d’Italia; nello stesso anno la medaglia d’oro al concorso “Panettone artigianale scuola Piemontese” e nel 2020 medaglia d’oro nella categoria “Classico” al campionato mondiale “Miglior panettone del mondo”.

Nel 2020 Zippo è stato eletto presidente dell’Associazione pasticceri salentini – Categoria pasticceri di Confartigianato imprese Lecce e nello scorso agosto è stato insignito del titolo di “maestro artigiano”da parte della Regione Puglia. Tra i suoi lievitati natalizi si possono trovare dei gusti molto particolari: fichi e noci, all’arancia, ai tre cioccolati, al pistacchio e pera e cioccolato. Tra tutta la sua produzione spiccano, oltre ai dolci tipici del periodo natalizio e pasquale, anche quelli realizzati in vaso cottura, tra cui il pan vasetto, il babà e poi ancora le paste di mandorla, i mostaccioli in varie versioni, i fruttoni, i pasticciotti dai vari gusti,le torte, i semifreddi e tante altre specialità. “Sono soddisfatto di tutto ciò che ho realizzato nella mia vita. Ho raggiunto risultati importanti:produco oltre 10mila panettoni che vendo anche on line e ogni giorno sono felice di stare nel mio laboratorio per continuare a fare quello che mi piace. Ora intendo realizzare una vera e propria “bottega” formativa per dare la possibilità ai giovanissimi che vogliono fare questo lavoro di imparare sul campo,perché non basta solo la teoria appresa a scuola sui libri, ma è altrettanto importante la pratica – continua Zippo – la conoscenza diretta dei sacrifici a cui si va incontro, degli oneri e degli onori della vita di un pasticcere!”

Marco Andronico, pasticcere autodidatta, creativo e molto determinato, da 12 anni è il proprietario della pasticceria Picci&Capricci di Sannicola. Il suo motto è “volere è potere” ed infatti, grazie alla formazione continua e al riscontro positivo della sua clientela, si è specializzato oltre che nella pasticceria tradizionale anche nel cakedesign. Negli ultimi anni ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra cui cinque medaglie di bronzo e dieci d’argento. Nel 2020 ha meritato la medaglia d’oro e la coppa di campione d’Italia nel “Campionato della cucina italiana”, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi e nello stesso anno l’argento nel “Campionato mondiale miglior panettone al mondo”. Nel 2021 ha vinto il bronzo per la “Miglior Colomba d’Italia.” E’ docente in corsi di formazione e attualmente ricopre l’incarico di delegato provinciale della Federazione Internazionale, Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria. La sua pasticceria ha il titolo “Top Quality argento 2021″e dal 2014 fa parte del circuito “Eccellenze Italiane”. Ad ottobre del 2021 ha ricevuto, il certificato di eccellenza e la qualifica di Maestro Pasticcere dalla Fipgc. Da “Picci&Capricci” si possono trovare semifreddi,pasticceria mignon, torte monumentali e di cakedesign simili a statue, biscotti, pasticciotti e croissant.

Marco ha creato anche la linea “Marcolino”: dolci della tradizione e inediti, al gusto nocciola. Per queste festività natalizie, nella sua pasticceria possiamo scegliere tra il panettone tradizionale, quello inedito al rosmarino ed altre varianti: vegano, ai tre cioccolati e ai frutti rossi. “Lavoro quotidianamente con lo stesso entusiasmo del primo giorno, anzi di più!– ci dice Marco –Insieme al mio staff che mi supporta ogni giorno,offro alla nostra clientela solo prodotti di qualità, realizzati artigianalmente, con grande attenzione, cura e passione. Il mio laboratorio non è semplicemente il luogo in cui vengono realizzati i miei prodotti, ma dove poter esprimere tutta la mia creatività e vedere i miei clienti felici :è proprio questo che mi soddisfa di più!”

Articolo tratto dal Corriere Salentino Magazine Dicembre 2021