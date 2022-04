Il covid dilaga: 4.200 nuovi casi in Puglia, 1.003 in provincia di Lecce (in un solo giorno). Continuo aumento dei ricoverati. Nuovi focolai in 10 comuni

PUGLIA – Ci risiamo, verrebbe da dire, il boom di contagi fa risalire i ricoveri. I tracciamenti sono saltati, il SISP è nuovamente in difficoltà. Ci apprestiamo a passare l’ennesimo Capodanno di ansia, con i numeri in costante crescita. Non abbiamo nemmeno la risposta su cosa potrà accadere entro i prossimi 15 giorni: non sappiamo se abbiamo già raggiunto il picco. Rispetto all’anno scorso, però, abbiamo i vaccini: ci contagiamo lo stesso con una minore possibilità di finire in ospedale. Il bollettino epidemiologico pugliese segnala 4.200 nuovi casi, con 93.009 test effettuati nelle scorse 24 ore. Sono decedute 6 persone e a Lecce si sta verificando un escalation di contagi: 1003 in un solo giorno! La situazione sta degenerando davanti alle farmacie e nei luoghi dove vengono effettuati i tamponi: le code sono lunghissime e il lavoro degli operatori non conosce sosta. Continuano a venire fuori migliaia di nuovi positivi, perché la gente effettua i test per poter essere più tranquilla durante le feste in cui ci si ritroverà a banchettare in gruppi piuttosto nutriti. La situazione è più difficile anche nei centri dedicati al COVID: crescono i ricoverati. Sono 19.740 gli attualmente positivi in Puglia, 241 i pazienti in area non critica negli ospedali pugliesi dedicati al covid e 30 i malati gravi in terapia intensiva. Lecce, Nardò, Galatina, Copertino, Gallipoli, Cavallino, Casarano e Matino hanno centinaia di nuovi positivi. A Taviano un un dipendente comunale durante la vigilia di Natale è risultato positivo, da lì è nato un nuovo focolaio. Sono circa 90 i contagiati a Taviano, incluso il sindaco e un altro personaggio politico nella maggioranza. Sono 134 i residenti positivi a Galatina, dove si registrano nuovi focolai. A Copertino sono 520 i residenti attualmente positivi e il numero è destinato ad aumentare, secondo la sindaca Sandrina Schito: “Si ipotizza che i nuovi focolai siano partiti da due feste di compleanno”.

NUOVI CASI PER PROVINCIA: Provincia di Bari: 1.251

Provincia di Bat: 534

Provincia di Brindisi: 514

Provincia di Foggia: 469

Provincia di Lecce: 1.003

Provincia di Taranto: 311

Residenti fuori regione: 103

Provincia in definizione: 15