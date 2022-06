Le previsioni meteo di oggi 10 dicembre 2021

Puglia

Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine su tutti i settori con tempo asciutto, assenza di fenomeni anche al pomeriggio. In serata le piogge interesseranno gran parte della regione ad esclusione del Salento.

Link Sponsorizzato

Molise

Poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, piogge attese al pomeriggio con neve fino a 1000 metri di quota; più asciutto sulla costa. Fenomeni intensi in serata estesi su tutti i settori.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Tempo generalmente stabile in mattinata con molte nubi e possibili piogge sui settori sud occidentali; precipitazioni sparse al pomeriggio con neve fino a 1200 metri di quota. Peggioramento atteso nella serata con fenomeni sempre più intensi e quota neve a 1200 metri.

Temperature minime in generale calo da nord a sud; massime in aumento sulle Isole Maggiori e stabili o in calo sull’Italia peninsulare.

www.centrometeoitaliano.it