Le previsioni meteo di oggi 2 dicembre 2021

Puglia

Nuvolosità irregolare in mattinata e poi anche nelle ore pomeridiane su tutta la regione; in serata la nuvolosità si farà più compatta con locali piogge sui settori settentrionali.

Link Sponsorizzato

Molise

Nuvolosità irregolare in mattinata, locali piogge nel pomeriggio sui settori interni; in serata il tempo tenderà a peggiorare con fenomeni molto abbondanti estesi su tutto il territorio.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Locali piogge nelle ore diurne sui settori occidentali della regione, tempo asciutto altrove con nubi sparse; in serata non si attendono variazioni.

Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al nord e sulla Sardegna, in aumento al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it