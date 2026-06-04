La natura si fa medicina per anima e corpo: a Lecce si inaugura il giardino terapeutico

LECCE – Sarà inaugurato venerdì 5 giugno 2026 alle ore 11, presso la sede dell’Asl di Lecce con ingresso da Piazzetta Bottazzi, nei pressi dell’Ufficio Invalidi Civili, il nuovo Giardino Terapeutico, spazio dedicato ai pazienti oncologici nato nell’ambito del progetto sociale “Benessere e supporto accanto alla tua cura”, coordinato da Andos Lecce.

L’iniziativa rappresenta uno dei risultati più significativi del percorso di Orto-Terapia Sperimentale promosso dall’associazione di volontariato Nuove Speranze, con l’obiettivo di creare un ambiente esterno rilassante e stimolante, lontano dai contesti medicalizzati e pensato per favorire la rigenerazione psicofisica delle persone in cura.

Alla cerimonia inaugurale interverranno la dott.ssa Elisabetta De Matteis e la dott.ssa Maria Grazia Sanarica, responsabili del progetto, l’avv. Stefano Rossi, Commissario Straordinario dell’Asl di Lecce, il dott. Rodolfo Rollo, Direttore del Distretto Sociosanitario di Lecce, e il dott. Nicola Di Renzo, Direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Asl di Lecce.

Un progetto nato per rispondere a un bisogno concreto

Presentato ufficialmente il 2 ottobre scorso al Teatro Asfalto di Lecce, il progetto si inserisce pienamente negli indirizzi regionali per le attività di supporto ai pazienti oncologici, previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1334 del 26 settembre 2024, ed è sostenuto dall’Asl di Lecce.

I numeri raccontano la portata della sfida: nel solo 2024 sono stati registrati oltre 36 mila pazienti oncologici nel territorio salentino. Una realtà che rende sempre più necessario affiancare alle cure mediche tradizionali percorsi integrati capaci di sostenere il benessere emotivo, relazionale e sociale delle persone coinvolte.

“Coltiva Te Stesso, la Cura che Rinasce”

Cuore dell’iniziativa è il laboratorio di ortoterapia “Coltiva Te Stesso, la Cura che Rinasce”, coordinato operativamente da Pancrazio Nobile, operatore psicosociale dell’Asl Lecce e responsabile dell’associazione Nuove Speranze.

Il percorso, rivolto alle donne dell’Andos, trasforma il contatto con la terra in un’esperienza di crescita personale e rinascita interiore.

«L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico attraverso la cura delle piante, intesa come metafora della cura di sé», spiega Nobile. «In questo giardino, la semina e il raccolto diventano strumenti per ridurre lo stress, rafforzare l’autostima e riscoprire la propria manualità in un clima di condivisione e sostegno reciproco».

Un percorso tra natura, creatività e consapevolezza

Il programma si sviluppa in cicli di sei-otto incontri settimanali per piccoli gruppi composti da 8 a 12 partecipanti e comprende attività diversificate: preparazione del terreno e semina di lavanda, salvia e girasoli; laboratori “Profumi e Colori” per la realizzazione di tisane e tinture naturali; esercizi di mindfulness e rilassamento attraverso il contatto con il verde; momenti di condivisione e confronto attraverso cerchi di parola e la creazione di un diario collettivo dedicato alla propria “fioritura”.

Dalla cura alla partecipazione attiva

L’ortoterapia rappresenta un approccio innovativo all’interno dei percorsi oncologici. Il paziente non è più soltanto destinatario di cure, ma diventa protagonista di un processo attivo di benessere e trasformazione.

Il contatto con la terra e con i ritmi naturali favorisce una significativa riduzione della percezione di stress e contribuisce a creare uno spazio di “de-medicalizzazione”, dove ansie e paure possono lasciare posto a gesti semplici e profondamente umani.

Numerosi studi evidenziano come attività di questo tipo possano contribuire alla diminuzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e alla produzione di endorfine, migliorando resilienza e qualità della vita percepita.

Curare una pianta, osservare un seme germogliare e accompagnarne la crescita diventa così una potente metafora di speranza: un messaggio concreto sulla capacità della vita di rigenerarsi anche dopo le difficoltà.

Una rete territoriale per il benessere

L’ortoterapia è soltanto una delle attività comprese nel più ampio progetto “Benessere e supporto accanto alla tua cura”, attivo da novembre 2025 a giugno 2026. Il programma multidisciplinare comprende anche Nordic Walking, teatro terapeutico, mindfulness e gruppi di sostegno psicologico dedicati ad adulti e bambini.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra Andos Comitato di Lecce Odv, capofila del progetto, Asfalto Teatro, Nuove Speranze Odv, Nest Asd, Fondazione di Comunità del Salento Ets e Conchiglia Aps.

Tutte le attività sono gratuite e rivolte a pazienti oncologici in trattamento o in remissione, ai loro familiari e ai caregiver.

Per informazioni sulle attività del progetto è possibile contattare il numero 350.8717207. Per informazioni sul Giardino Terapeutico è disponibile il numero 338.8732197.