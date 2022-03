Le previsioni meteo di oggi 22 dicembre 2021

Puglia

Locali piogge sullo Ionio e settori interni al mattino, asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

Link Sponsorizzato

Molise

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio; tempo asciutto per la restante parte della giornata ma con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Link Sponsorizzato

Basilicata

Piogge sparse al mattino su gran parte della regione, migliora nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud e sulle Isole, massime stabili o in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna, in calo sul resto d’Italia.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos