Le previsioni meteo di oggi 23 dicembre 2021

Puglia

Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Molise

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per buona parte della giornata su tutta la regione con tempo asciutto. Stabile anche in serata con nubi sparse e schiarite.

Basilicata

Locali addensamenti in mattinata con tempo stabile su tutti i settori, sole prevalente nel corso del pomeriggio. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi.

Temperature minime generalmente stabili o in lieve calo e massime in aumento al Centro-Sud e stabili o in lieve calo al Nord.

www.centrometeoitaliano.it