Traffico di droga sull’asse Olanda-Brasile fino in Salento: condannati in 18, due le assoluzioni

PRESICCE/ACQUARICA (Lecce) – Sentenza di primo grado per gli imputati finiti alla sbarra nell’indagine antimafia ribattezzata “Skipper” che, il 2 febbraio del 2021, ha consentito di sgominare un traffico di droga su scala transnazionale tra Salento, Olanda e Brasile. Il gup Alcide Maritati, al termine del processo con il rito abbreviato, ha condannato a 14 anni (in continuazione a una precedente sentenza diventata irrevocabile) Pierpaolo Pizzolante, il 31enne di Presicce-Acquarica ritenuto uomo di fiducia di Alduino Giannotta, al vertice di un sodalizio dedito al traffico internazionale di cocaina, sull’asse Olanda-Brasile.

Per il giovane è comunque caduta l’aggravante di essere a capo dell’organizzazione (per questo la pm Carmen Ruggiero aveva invocato 20 anni); 12 anni e 10 mesi Luigi Basilicata, 53enne di Napoli; 9 anni e 4 mesi a Nicolò Urso, 23enne di Presicce; 11 anni a Giovanni Rizzo, 53enne di Taviano; 9 anni ad Angelo Donato Rainò, 54enne di Taviano; 10 anni e 4 mesi a Ciro Pizzo, 27enne di Napoli; 5 anni e 24mila euro di multa a Silvestre Attianese, 44enne di Casapesenna; 6 anni e 26mila euro a Corrado Lanzilli, 44enne di Napoli; Patrick Sasha Esser, 33enne di Acquarica del Capo, a 5 anni, 4 mesi e 26mila euro di multa; Mario Attianese, 44enne di Casapesenna, a sette anni, oltre a 32mila euro di multa; 7 anni e 2 mesi (in continuazione a una precedente sentenza) a Errico Sinistro, 45enne di Lecce; 6 anni e 8 mesi a Giuseppe Amato, 65enne di Scorrano; Hicham Kabouri, 46enne residente a Ruffano, condannato a cinque anni di reclusione, più 24mila euro di multa; 7 anni ad Antonio Cioffi, 70enne di Nardò; 4 anni ad Altin Shehaj, 42enne di Melissano così come ad Andrea Rizzo, 30enne di Taviano e Gianluca Saiella, 54enne di Roma; 6 anni a Roxhers Nebiu, 30enne residente a Taviano; Francesco De Paola, 67enne di Presicce-Acquarica, a due anni e mezzo di reclusione. In due sono stati assolti con la formula per non aver commesso il fatto: Giuseppe Ascione, 51enne di Napoli e Antonio Clemente, 38enne di San Donaci.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Ladislao Massari; Vincenzo Blandolino; Salvatore Impradice; Guglielmo Ventrone; Salvatore Impradice; Vincenzo Granata; Alberto e Luigi Corvaglia; David Alemanno; Simone Viva; Mauro Zollo; Angelo Ninni; Francesco Fasano; Vincenzo Gallo, Biagio Palamà; Ezio Garzia; Annachiara Brandolino; Mario Coppola, Pantaleo Cannoletta e Ivan Feola.