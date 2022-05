Al bar, al supermercato, dal fruttivendolo o in auto ma non a lavoro: 6 mesi di reclusione a dipendenti Arpal

TRICASE (Lecce) – A casa, al bar, al supermercato, al fruttivendolo o in officina in orario di lavoro. C.N., 61enne di Andrano e del collega G.P., di 12 mesi più giovane, residente a Tricase, due dipendenti della sede di Tricase dell’Arpal (l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) hanno patteggiato 6 mesi di reclusione ciascuno (pena sospesa e non menzione) con l’accusa di assenteismo daqvanti al gup Sergio Tosi. Nel frattempo, dopo un breve periodo di sospensione, i due dipendenti sono stati reintegrati sul posto di lavoro e hanno risarcito il danno nei confronti della Regione Puglia, costituitasi parte civile con l’avvocata Daniela Limongelli.

Da fine novembre 2020 fino a metà febbraio 2021 i due dipendenti hanno avuto alle calcagna le forze dell’ordine allertati dalle ripetute segnalazioni degli utenti dell’Arpal che non ricevevano assistenza o che avevano sorpreso i due dipendenti a spasso per Tricase. Ovunque. Che fosse a casa, al bar, in tabaccheria o al supermercato. A volte timbravano all’ingresso e all’uscita per poi allontanarsi dall’ufficio. In altre circostanze era qualcun altro a fare la classica strisciata al posto loro.

Link Sponsorizzato

Sono stati seguiti, pedinati e filmati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Tricase. E le videoriprese incrociate con il monitoraggio del registro delle presenze hanno consentito di inchiodare i due dipendenti entrambi sospesi dal servizio per un mese con una misura interdittiva disposta dal gip Simona Panzera.

A C.N. sono contestate otto “fughe” dal posto di lavoro: il 24 e il 26 novembre 2020: il 1°; il 10 e il 15 dicembre; il 10; il 12 e il 15 febbraio. E, in orari in cui la dipendente avrebbe dovuto ricevere l’utenza e sbrigare pratiche al computer, C.N. sarebbe stata sorpresa nel centro collaudi; in un bar nel centro di Tricase; in un supermercato; in una tabaccheria o anche semplicemente in giro per il paese. Per complessive sette ore e mezza. Sono invece 10 le assenze riscontrate dai carabinieri a carico del secondo indagato: il 24; il 26 e il 30 novembre; l’1°; il 10 e l’11 dicembre; il 9; il 10; l’11 e il 12 febbraio. Il dipendente, per lo più, si allontanava per rientrare a casa come documentato dai carabinieri.

Link Sponsorizzato

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Ivana Quarta (che ha già depositato una corposa memoria difensiva) e Claudio Pispero. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione avranno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o per depositare ulteriore e nuova documentazione prima che la pm eserciti l’azione penale.