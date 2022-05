Covid, 11.055 nuovi casi in Puglia: 2.400 sono leccesi. Gli studi confermano: omicron più contagiosa, ma meno mortale. Tutto pronto per allentare le restrizioni

PUGLIA – Mentre continua la discesa dei numeri relativi agli attuali postitivi (come conferma il report covid Asl di Lecce), anche nel leccese, possiamo già tirare le somme sulla variante omicron del SARS-CoV-2, visto che secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation della Fondazione Bill e Melinda Gates, avrebbe infettato il 60% della popolazione mondiale. Possiamo ormai dire con certezza, con tutti gli studi che abbiamo, che il virus è diventato molto più contagioso, ma molto meno pericoloso rispetto alle mutazioni che lo hanno preceduto (anche se l’ISS ci spiega che chi non si vaccina rischia 18 volte di più la morte): il numero di decessi è rimasto contenuto anche nei luoghi dove ci sono pochissimi vaccinati, come l’Africa (dove c’è solo l’11% di vaccinati). Secondo le prime osservazioni, con le varianti precedenti i morti erano uno ogni cento positivi, ma con Omicron sono scesi a uno ogni mille positivi. Da tempo di parla del passaggio da pandemia a endemia, cioè della cosiddetta “raffreddorizzazione”, un neologismo utilizzato per chiarire che una buona parte di nuovi contagi, quando si ha a che fare con sintomatici, si risolve in un semplice raffreddore. Per questo motivo il governo sta pensando di allentare le varie misure di contenimento a febbraio, incluse le mascherine all’aperto, secondo le indiscrezioni che circolano.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, 29 gennaio 2022, segnala 11.055 nuovi casi in Puglia. Sono 2.400 in provincia di Lecce: il numero più alto dopo Bari. Sono 8 i decessi con Covid. Il bollettino epidemiologico segnala 138.467 attualmente positivi, 731 ricoverati in area non critica e 62 pazienti in terapia intensiva.

Provincia di Bari: 3.293

Provincia di Bat: 1.045

Provincia di Brindisi: 987

Provincia di Foggia: 1.731

Provincia di Lecce: 2.400

Provincia di Taranto: 1.473

Residenti fuori regione: 77

Provincia in definizione: 49