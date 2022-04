Covid, 9.718 nuovi casi in Puglia, 1.701 nel leccese. A Surbo tante classi in dad e la scuola materna chiude per insegnante positiva. Riaprono le scuole chiuse

PUGLIA – La quarta ondata continua a far aumentare i numeri dei positivi, ma senza gravi conseguenze per la maggior parte dei pazienti. Nei paesi più colpiti dai nuovi focolai sembra che il picco sia stato raggiunto e ora si attende la discesa. A Surbo sono diventati 867 i contagiati: la salita continua. “Abbiamo raggiunto il picco – spiega il sindaco Ronny Trio – L’ipotesi di dad a scuola, purtroppo, sta prendendo piede. Nelle elementari e medie varie classi sono in dad, mentre l’asilo nido comunale è chiuso da giovedì scorso per 10 giorni totali a causa di un’insegnante vaccinata che è risultata positiva”. La buona notizia è che non ci sono casi gravi. Il sindaco si accerta quotidianamente al telefono delle condizioni di tutti i positivi del paese. “A parte la febbre alta per 2 giorni che alcuni concittadini hanno avuto, non ci sono sintomi gravi” – chiarisce il sindaco. Questo conferma il fatto che la variante omicron sia contagiosissima, ma difficilmente letale, a meno che non colpisca anziani in precarie condizioni di salute. Intanto le scuole a Otranto, che erano state chiuse per 3 giorni, ora funzionano regolarmente: non sono stati segnalati nuovi casi. Riaprono le scuole anche a Copertino, dove il picco è stato raggiunto e sembra che cominci la discesa dei numeri relativi ai positivi. Pure a San Donato Lecce riaprono le scuole. “Nell’ultima settimana ci sono stati solo 40 nuovi casi a fronte dei 40 casi al giorno della scorsa settimana” – spiega il sindaco Alessandro Quarta. Tra le scuole che riaprono ci sono anche quelle di Monteroni si Lecce, che oggi si avvicina ai 700 residenti positivi. A Lequile riaprono tutti gli istituti scolastici lunedì prossimo, anche se il sindaco avrebbe preferito tenere tutto chiuso per altri 7 giorni: “L’anno scorso avevo solo 4 positivi, quest’anno oltre 300. La variante omicron è la più contagiosa di tutte. Per fortuna stanno tutti bene. Chiamo quotidianamente i miei cittadini positivi al COVID. Abbiamo avuto solo un decesso alla vigilia di Natale di un signore vaccinato con doppia dose: era del ‘45. È morto dopo 15 giorni di ospedale” – dichiara il primo cittadino di Lequile, Vincenzo Carlà.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Sono 9.718 i nuovi casi in Puglia, secondo il nuovo bollettino regionale di questo sabato, 15 gennaio 2022, con 76.689 tamponi effettuati nelle scorse ore. Si registrano 12 morti con il covid. La Provincia di Lecce ha ancora una volta i numeri più alti per quanto riguarda i positivi rispetto a tutte le altre province: sono 1.701. Sono 103.590 le persone attualmente positive, 559 i ricoverati in area non critica e 55 i pazienti in gravi condizioni nelle terapie intensive pugliesi.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 3.161

Provincia di Bat: 1.123

Provincia di Brindisi: 917

Provincia di Foggia: 1.396

Provincia di Lecce: 1.701

Provincia di Taranto: 1.292

Residenti fuori regione: 64

Provincia in definizione: 64

L’EFFICACIA DEL VACCINO: I DATI ISS

L’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso dei nuovi dati che confermano l’utilità dei vaccini per evitare le complicanze del covid 19: il tasso dei decessi per le persone non vaccinate è pari a 42.4 ogni centomila, mentre quello dei vaccinati con ciclo completo e dose booster è 1.4. L’indice di rischio rispetto ai due valori di riferimento è 30.3.