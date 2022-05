Covid, green pass illimitato con la terza dose. 8.759 nuovi positivi in Puglia, 1.618 nel leccese. Ricoverati, situazione sotto controllo

PUGLIA – Ci avviciniamo alla fase di discesa della quarta ondata, secondo le previsioni degli esperti. Si possono allentare, finalmente, le misure di prevenzione nei confronti dei vaccinati con terza dose. Il green pass per chi ha fatto la terza dose avrà durata illimitata: è la decisione del governo in attesa della decisione delle agenzie regolatorie – Ema e Aifa – sulla eventuale somministrazione della quarta dose. Intanto, nel Salento decrescono i numeri dei ricoverati. I numeri sono stabili e la situazione è sotto controllo, mentre per i tracciamenti tutto è molto più difficile con migliaia di positivi, soprattutto asintomatici, al giorno.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 8.759 nuovi positivi in Puglia (ieri erano 12.751), 1.618 (ieri 2.136) si registrano in provincia di Lecce. Con 65.736 (ieri 95.198) test eseguiti e 8.759 (ieri 12.751) nuovi casi, l’indice dei positivi si stabilizza al 13,32% rispetto al 13,39% di ieri.

Si registrano 15 decessi con covid rispetto ai 18 di ieri.

Complessivamente i ricoverati scendono da 781 a 746 (-35),

mentre gli attualmente positivi salgono da 121.543 a 122.990 (+1.447).

Dei 746 ricoverati, 685 (ieri 714, -29) sono con sintomi, mentre 61 (ieri 67, -6) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.717

Provincia di Bat: 923

Provincia di Brindisi: 802

Provincia di Foggia: 1.446

Provincia di Lecce: 1.618

Provincia di Taranto: 1.148

Residenti fuori regione: 53

Provincia in definizione: 52