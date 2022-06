“Assalto” ai distributori di carburante: è psicosi. La protezione civile: “Ritardi dovuti a proteste ed eccessiva richiesta”

SALENTO – In queste ore è frequente la scena di lunghe file di auto davanti alle stazioni di carburanti (anche di un’ora nei distributori più convenienti). Pare che sia una psicosi tutta leccese. “Da fonti ufficiali apprendiamo che per qualche ritardo causato dall’agitazione in atto nei pressi della raffineria a Taranto e per l’eccessivo approvvigionamento da parte dell’utenza le consegne di carburante alle stazioni di servizio stanno subendo dei ritardi” – commenta la protezione civile Salento sulla sua pagina Facebook. La guerra in Ucraina e gli scioperi stanno scatenando il panico tra i consumatori.

Tutti corrono a fare il pieno appena possono perché hanno paura che il carburante scarseggi nei prossimi giorni. Gli autotrasportatori scioperano per il caro carburanti e qualcuno paventa il rischio blocco della fornitura di merci. Puglia, Sicilia e Molise sono l’epicentro della protesta. Nel barese continuano i blocchi e le proteste. Ma il problema delle code ai distributori di carburante, per ora, non si riscontra al di là del Salento.

