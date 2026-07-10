Max Favatano: «Salento Nerd nasce per essere una festa per tutti, non solo per i nerd»

LECCE – L’attesa è ormai agli sgoccioli. Sabato 11 e domenica 12 luglio il Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce aprirà le porte alla cultura pop con Salento Nerd. Due giornate che promettono di richiamare migliaia di appassionati tra fumetti, videogiochi, cosplay, concerti, spettacoli, tornei, grandi ospiti e aree dedicate alle famiglie. Organizzata dall’Associazione Rotella Fuoriposto APS, con il patrocinio della Provincia di Lecce, la manifestazione si prepara a offrire un’esperienza immersiva che punta a distinguersi nel panorama delle fiere del Sud Italia. A raccontarci la filosofia e le novità di questa edizione è Max Favatano, presidente dell’associazione e anima del progetto, nato insieme a Paolo Ciardo e Baka.

Max, come nasce Salento Nerd?

È un progetto nato quasi per caso. Tornavamo dal Comicon di Napoli con Paolo Ciardo e parlavamo di quanto, spesso, gli espositori vengano trascurati nell’organizzazione delle grandi fiere. Noi veniamo da tanti anni di esperienza nel settore: io faccio questo lavoro da quasi venticinque anni, diciassette dei quali da espositore. A un certo punto ci siamo detti: “Perché non organizzarne una noi?”. Da lì è iniziato tutto.

A Lecce mancava un evento di questo tipo. Dopo il Covid non c’era più un vero punto di riferimento per gli appassionati e abbiamo deciso di creare qualcosa che mettesse insieme tutta l’esperienza maturata in questi anni. Oggi siamo una squadra composta da me, Paolo Ciardo e Baka, con tantissimi collaboratori che ci aiutano a rendere possibile questa manifestazione.

Cosa rende diversa questa edizione rispetto alle altre fiere del settore?

Abbiamo voluto cambiare approccio. Spesso le fiere finiscono per assomigliarsi tutte e il pubblico, alla lunga, si annoia. Noi abbiamo scelto di puntare sulla novità, selezionando espositori che il pubblico salentino non vede abitualmente.

Abbiamo fatto una scelta precisa: nei nostri stand non troverete prodotti contraffatti o di dubbia provenienza. Tutto il merchandising è originale e selezionato con attenzione. Vogliamo offrire qualità, non quantità, e dare spazio a commercianti seri che credono davvero nel progetto.»

Il programma è particolarmente ricco. Quali saranno gli ospiti più attesi?

Sicuramente il mondo del doppiaggio sarà uno dei grandi protagonisti. Avremo Renato Novara, storica voce italiana di Monkey D. Rufy in One Piece, ma anche di Edward Elric in Fullmetal Alchemist e di Sonic al cinema. Con lui arriverà anche Manuel Meli, voce di Roronoa Zoro nella serie live action di One Piece prodotta da Netflix, oltre che interprete di personaggi amatissimi come Ken Kaneki di Tokyo Ghoul, Peeta Mellark di Hunger Games e Joffrey Baratheon ne Il Trono di Spade.

Ma non ci fermiamo qui. Sul fronte del fumetto ospiteremo Angelo Stano, storico disegnatore di Dylan Dog, insieme a Emiliano e Matteo Mammucari, protagonisti del nuovo fumetto Nero di Sergio Bonelli Editore. Proprio a Nero sarà dedicata una mostra ufficiale, curata da Alino, uno dei fondatori del Comicon, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello di questa edizione.

C’è anche un importante messaggio sociale.

Sì, ed è un aspetto a cui teniamo moltissimo. Renato Novara presenterà “La Casa di Nakama”, l’associazione che ha fondato contro il bullismo e il cyberbullismo. È un progetto bellissimo che utilizza proprio i valori dei manga e degli anime – il significato stesso della parola “nakama”, cioè compagno, amico – per parlare ai più giovani di inclusione, rispetto e solidarietà. Crediamo che la cultura pop possa essere un potente strumento educativo.

Non solo fumetti, però.

Assolutamente. Avremo un’ampia area gaming con tornei di One Piece Card Game, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, oltre alla presenza del creator Save a Game. Sul palco ci saranno spettacoli continui: gare cosplay, stand-up comedy, performance K-pop, magia con Yuriillusionist e il concerto dedicato alle sigle dei cartoni animati di Francesca Pignataro.

Sabato sera porteremo sul palco El Sabatone di Tobia Lamare, un appuntamento storico della nightlife salentina che trasformerà la fiera in una grande festa. La chiusura della manifestazione, domenica, sarà affidata ai Joanna Disney Punk, una band romana che propone le canzoni Disney rivisitate in chiave pop punk. È uno spettacolo che in Puglia non si è mai visto e che rappresenta perfettamente la nostra idea di innovazione.

Avete pensato anche alle famiglie?

Era uno dei nostri obiettivi principali. Salento Nerd non è una manifestazione riservata agli appassionati più esperti. È un evento pensato per tutti.

Se una famiglia decide di venire, ognuno deve trovare qualcosa da fare. I bambini avranno una grande Area Kids curata da Bambuballa, con giochi, gonfiabili, animazione e laboratori. Ci saranno spettacoli di magia, attività dedicate ai più piccoli e tantissime occasioni di divertimento. Nel frattempo gli adulti potranno seguire una conferenza, assistere a uno spettacolo di stand-up comedy, partecipare ai tornei oppure visitare gli stand.

Qual è, in fondo, la filosofia di Salento Nerd?

«Creare un evento nel quale chiunque possa sentirsi a casa. Non vogliamo rivolgerci esclusivamente ai nerd, ma costruire una manifestazione capace di unire generazioni diverse attraverso il fumetto, il cinema, la musica, il gaming e la cultura pop.

L’obiettivo è semplice: far sì che chi entra al Palazzetto trascorra due giornate di divertimento, scopra qualcosa di nuovo e abbia voglia di tornare anche l’anno successivo.

Dietro Salento Nerd c’è la volontà di costruire un appuntamento che cresca insieme al territorio e alla sua comunità di appassionati. Un progetto nato dall’esperienza diretta di chi il mondo delle fiere lo frequenta da decenni e che oggi punta a offrire al Salento un evento riconoscibile, originale e aperto a tutti.

«La nostra soddisfazione più grande – conclude Max Favatano – è vedere persone di età e interessi diversi condividere gli stessi spazi e divertirsi insieme. Se un bambino trova il suo spettacolo preferito, un ragazzo incontra il doppiatore che segue da anni, un appassionato scopre un autore o una famiglia trascorre una giornata piacevole, allora abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Salento Nerd nasce proprio per questo: creare un luogo di incontro, di condivisione e di scoperta.»