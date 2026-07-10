Lecce: definite le amichevoli del ritiro precampionato

Durante la fase di ritiro precampionato in Austria, in programma da mercoledì 15 luglio e che si protrarrà fino a sabato 01 agosto, i giallorossi disputeranno i seguenti test amichevoli:
– Haladás VSE – Lecce
19 luglio ore 17:30 | Haladás Sportkomplexum a Szombathely (Ungheria)
– Lecce – Politehnica Timișoara
22 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld
– Lecce – NK Istra
25 luglio ore 17:30 | C.S. Fürstenfeld
– 29 luglio: Amichevole da definire
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