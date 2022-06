È morto il sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti, stroncato da una polmonite dovuta al covid dopo un mese. Un decesso che sconvolge il Salento

ARADEO – Il decesso del sindaco Luigi Arcuti avvenuto oggi, 24 febbraio 2022, alle 18:30, ha sconvolto il Salento. Il primo cittadino era vaccinato con tre dosi e si era distinto nella prima ondata e in quelle successive per il suo attivismo nel gestire l’emergenza insieme alla Protezione civile. La quarta ondata in maniera proditoria lo ha sorpreso. È stato ricoverato per 20 giorni al DEA e poi è morto: lascia una moglie e due figli. Il Comune di Aradeo ha proclamato il lutto cittadino e sono state sospese tutte le manifestazioni. Il sindaco, che aveva già una patologia pregressa con cui aveva lottato, è deceduto all’età di 57 anni: la polmonite non lo ha abbandonato nemmeno quando si era ormai negativizzato. È stato intubato nel reparto di Anestesia e Rianimazione del Dea di Lecce, ma non ce l’ha fatta. Luigi Arcuti era responsabile dell’area tecnica presso l’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. La sua carriera politica è cominciata come consigliere comunale. Nel 2017 è diventato per la prima volta sindaco. La nostra foto in copertina risale al 2020, durante uno speciale sul COVID realizzato dal Corrieresalentino.it: il primo caso di infezione da SARS-CoV-2 nel Salento riguardò proprio un suo concittadino che era stato in Lombardia per motivi professionali. Ad Aradeo scoppiò la psicosi nella prima ondata e fu uno dei primi paesi a subire una prima forma di lockdown. Il sindaco fu protagonista della prima riunione in Prefettura per individuare le strategie di contenimento di un virus che due anni fa si espandeva a macchia d’olio nella sua comunità. Proprio quando tutte le battaglie sembravano vinte è arrivato colpo di coda del covid, che si è rivelato fatale per Arcuti, probabilmente già indebolito da una precedente malattia.

“Ciao Luigi – scrive il sindaco

Flavio Filoni di Galatone – Grande amico e collega.

Ho conosciuto la tua passione per la Politica, la tua esperienza, il tuo impegno per i cittadini animato dai più nobili valori umani. Ho ammirato il tuo carisma ed il tuo carattere anche in tempo di emergenza. Nella foto il tuo sorriso inconfondibile anche in piena zona rossa, mentre ci facevamo coraggio a vicenda.

Mancherai ai tuoi parenti, ai tuoi amici, ai tuoi concittadini ma anche a tutti noi che ti abbiamo conosciuto ed apprezzato.

Oggi è proprio una giornata triste!

Un abbraccio alla tua famiglia ed a tutta la Comunità di Aradeo”.

“Apprendo con dolore della morte del sindaco di Aradeo Luigi Arcuti. Il pensiero va ai suoi cari e ai cittadini di Aradeo in questo momento di profonda tristezza. Conoscevo Luigi e sono sicuro che il suo impegno e l’amore per il suo territorio resteranno ricordi indelebili per l’intera comunità”. Così il vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili.

