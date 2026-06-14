Aggressione con katana e coltello, un 45enne resta ferito. Tre denunce

MELISSANO (Lecce) – Scoppia la lite in strada e quando spuntano anche un coltello e una katana, un uomo resta ferito.
L’episodio è avvenuto a Melissano, in via Casarano, nelle vicinanze di un distributore di carburante. Almeno quattro le persone coinvolte nella violenta lite, che è stata segnalata da alcuni passanti ai carabinieri.
Quando i militari della compagnia di Casarano insieme agli agenti di polizia locale sono giunti sul posto hanno rintracciato un 45enne che era per terra, con ferite da taglio alla testa. L’uomo è stato soccorso ma avrebbe poi rifiutato le cure del personale sanitario.
A stretto giro, grazie ad un’indagine lampo, i carabinieri sono riusciti ad identificare e denunciare i tre presunti aggressori. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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